10.03.2026, 16:45 Uhr

Heidelberg – Ein „Espresso mit Eckart Würzner“ am Sonntag, 22. März, am Altstadtbahnhof

Oberbürgermeister Eckart Würzner. Bildrechte: Stadt Heidelberg
Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Heidelbergs Oberbürgermeister Eckart Würzner lädt in seiner Reihe „Espresso mit Eckart Würzner“ Bürgerinnen und Bürger am Sonntag, 22. März 2026, von 15.30 bis 17 Uhr zum Austausch in das „BabbelCafe“, Am Karlstor 1, am S-Bahnhof Heidelberg-Altstadt ein. Oberbürgermeister Würzner möchte in lockerer Atmosphäre mit Bewohnerinnen und Bewohnern aus Schlierbach und der Altstadt ins Gespräch kommen und sich über ihre Fragen, Wünsche und Ideen austauschen.

Das Gespräch findet in offener Runde statt und bietet allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern dadurch die Möglichkeit, auch die Anregungen anderer Menschen aus den Stadtteilen zu erfahren, sich mit ihnen auszutauschen und miteinander zu diskutieren. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.

Mehr Informationen gibt es auch im Internet unter www.heidelberg.de/oberbürgermeister.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 10. März 2026, 19:19

