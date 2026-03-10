Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Fußgängerin nach Kollision mit Radfahrerin schwer verletzt



Edingen-Neckarhausen/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Montagvormittag ereignete sich in der Friedrichsfelder Straße ein Unfall, bei dem eine Fußgängerin und eine Radfahrerin beteiligt waren.

Eine 71-jährige Radfahrerin war gegen 09:15 Uhr von Friedrichsfeld in Richtung Edingen unterwegs, als plötzlich eine 79-jährige Fußgängerin hinter einem Fahrzeug die Fahrbahn der Friedrichsfelder Straße querte. Die Radfahrerin konnte einen Zusammenstoß mit der Frau nicht mehr verhindern. Als Folge des Zusammenstoßes stürzte die Fußgängerin zu Boden und erlitt schwere Verletzungen.

Sie wurde von eingesetzten Rettungskräften vor Ort medizinisch versorgt. Hierfür wurde unter anderem ein Notarzt mit einem Rettungshubschrauber hinzugezogen. Zur weiteren Behandlung wurde die 79-Jährige in ein Krankenhaus gefahren. Die 71-Jährige konnte einen Sturz von ihrem Fahrrad verhindern und blieb unverletzt. Das Damenrad wurde durch die Kollision leicht beschädigt.

Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 10. März 2026, 20:53