Weinheim – Erste Hilfe am Kind – Amt für Bildung und Sport organisiert gemeinsam mit dem ASB drei Fortbildungen für Tageseltern, Grundschulbetreuungskräfte und Kita-Fachkräfte

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Das Amt für Bildung und Sport der Stadt Weinheim veranstaltet gemeinsam mit dem Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) in diesem Frühjahr eine dreiteilige Erste-Hilfe-Kursreihe speziell für pädagogische Fachkräfte und Betreuungspersonen in der Kinderbetreuung. Der erste Kurs fand am vergangenen Freitag im Lehrsaal der Feuerwehr statt. Das Angebot richtet sich an Weinheimer Tageseltern, Betreuungskräfte aus der Grundschulbetreuung sowie pädagogische Fachkräfte aus den städtischen Kindertagesstätten.Weinheim – Ziel der Fortbildungsreihe ist es, die Handlungssicherheit im Notfall zu stärken und Kenntnisse der Ersten Hilfe am Kind aufzufrischen. Weitere Kurstermine sind für den 19. März und den 22. April geplant. Die Besonderheit der Kursreihe liegt darin, dass sie Fachkräfte aus unterschiedlichen Bereichen der Kinderbetreuung zusammenbringt – von der Betreuung von Kleinkindern bis hin zu Schulkindern. Dadurch entsteht ein fachlicher Austausch über Altersgruppen hinweg und ein gemeinsamer Fokus auf Sicherheit und schnelles Handeln in Notfallsituationen.

In Weinheim profitieren zahlreiche Einrichtungen von dem Angebot. Dazu gehören zehn Grundschulen, acht städtische Kindertagesstätten sowie 21 Tagespflegestellen. Die Kursreihe trägt damit zu einer breiten Stärkung der Erste-Hilfe-Kompetenzen in der gesamten lokalen Betreuungslandschaft bei. Johanna Knapp vom Amt für Bildung und Sport, Abteilung Frühkindliche Bildung und Schulkindbetreuung, betont die Bedeutung solcher Fortbildungen: „Gerade bei Kindern können sich Notfälle schnell entwickeln. Deshalb ist es entscheidend, dass Betreuungspersonen wissen, wie sie richtig reagieren. Die Stadt Weinheim unterstützt ihre Einrichtungen regelmäßig dabei, Erste-Hilfe-Kenntnisse am Kind aufzufrischen und auf dem neuesten Stand zu halten.“ Mit der gemeinsamen Initiative von Stadt und ASB soll langfristig sichergestellt werden, dass Kinder in Betreuungseinrichtungen in Weinheim bestmöglich geschützt sind und Fachkräfte im Ernstfall sicher handeln können.

Zuletzt aktualisiert am 9. März 2026, 12:04