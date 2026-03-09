SPEYER.LIT 2026: Lesung mit Max Goldt im Alten Stadtsaal

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Donnerstag, 19. März 2026, um 19.30 Uhr, beschließt Max Goldt die literarische Reihe mit seinem neuen Werk „Aber?“ im Alten Stadtsaal Speyer. Am Ende der elften Ausgabe der erfolgreichen Reihe SPEYER.LIT lädt die Stadt dazu ein, in die Welt der Literatur einzutauchen und zeitgenössische Autorinnen und Autoren live zu erleben.

Nach fast 15 Jahren meldet sich Max Goldt wieder mit einem Buch mit neuen Kolumnen und Dramoletten zurück. Der Satire-Altmeister zeigt in seinem neuen Werk erneut seine unverwechselbare Kunst, alltägliche Beobachtungen in fein ziselierte Sprachkunstwerke zu verwandeln. Handschriften, Stifte, Schreibmappen, Gesprächsfetzen und kleine Rituale werden in Goldts „Aber?“ zu poetisch-komischen Miniaturen, in denen er sich mit den Medien, der Popkultur und verschiedenen gesellschaftlichen Diskursen auseinandersetzt.

„Hurra, ein neues Buch von Max Goldt – Endlich spricht er wieder zu seinen Jüngern“, titelte die Süddeutsche Zeitung am 15. August 2025. Und weiter: „Kaum ein Autor wird von anderen Autoren so verehrt wie Max Goldt. Nach 15 Jahren veröffentlicht er nun wieder ein Buch. Den Inhalt? Vergisst man schnell. Was sich einem ins Hirn schraubt, ist seine Freiheit, sein Stil in der Sprache.“

Max Goldt, geboren 1958 in Göttingen, wuchs dort auf und trat früh als Musiker in Erscheinung – insbesondere als Mitglied der Band „Foyers des Arts“. Seit mehr als drei Jahrzehnten schreibt er Texte, die nach herkömmlichen Maßstäben knapp, fast durchgehend humorvoll oder satirisch sind. Er lebt inzwischen in Berlin. Neun Jahre lang war Goldt der Grund, weshalb man die „Titanic“ kaufte. Legendär sind manche seiner Wortschöpfungen wie die „resttröpfchengetränkte Klofußumpuschelung“. Seit 1996 bildet er zusammen mit dem Zeichner Stephan Katz das Künstlerduo Katz & Goldt. Aus dieser Zusammenarbeit entstanden zahlreiche Comicbücher. Goldt lebt in Berlin.

Max Goldt lebt in Berlin. Zuletzt veröffentlichte er „Räusper. Comic-Skripts in Dramensatz“ (2015) und „Chefinnen in bodenlangen Jeansröcken“ (2014). Im Jahr 2008 erhielt er den Hugo-Ball-Preis und den Kleist-Preis.

Die Veranstaltungsreihe SPEYER.LIT findet im Alten Stadtsaal statt. Karten sind bei der Tourist-Information Speyer, der Buchhandlung Fröhlich – Ihr Spei’rer Buchladen, an allen Reservix-Vorverkaufsstellen sowie online unter www.reservix.de erhältlich.

Bildnachweis: © Andreas Rost

Weitere Terminübersicht SPEYER.LIT 2026

Do, 12. März 2026 ­– Ersatztermin vom 22. Januar 2026

Dmitrij Kapitelmann: „Russische Spezialitäten“

Do, 19. März 2026

Max Goldt: „Aber?“

Beginn jeweils 19.30 Uhr im Alten Stadtsaal, Speyer.

Quelle: Stadtverwaltung Speyer

Zuletzt aktualisiert am 9. März 2026, 08:33