Sinsheim – Neupflanzungen im Hilsbacher Wald

Sinsheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Volksbank Kraichgau spendet 7.500 Euro für Aufforstung.

Trockenheit und massive Schäden durch Borkenkäfer setzen dem Sinsheimer Wald seit einigen Jahren zusehends zu. Daher wird immer wieder großflächig aufgeforstet. Dabei werden vorwiegend trockenheitsresistentere Baumarten angepflanzt.

Im Wald bei Hilsbach fielen zuletzt zahlreiche Fichten dem Borkenkäfer zum Opfer. Auf einer 0,6 Hektar großen Fläche mussten Bäume gefällt werden. Nun konnten dort rund 2.000 neue gepflanzt werden.

Ermöglicht wurde dies durch eine großzügige Spende der Volksbank Kraichgau. Die Genossenschaftsbank hat auch in 2025 entschieden, zum wiederholten Mal und mit ihren Mitgliedern zusammen auf Geburtstagsgeschenke an diese zu verzichten. Im Gegenzug dafür fördert die Bank regionale Einrichtungen und Vorhaben, um so im Sinne der Bankmitglieder und der genossenschaftlichen Idee gesellschaftliches Engagement zu leisten.

Mit einer Spende in Höhe von 7.500 Euro für die Aufforstung des Waldes in Hilsbach setzt die Volksbank Kraichgau auf nachhaltiges Wachstum in der Natur.

„Eine Herausforderung, vor der wir vermehrt stehen, ist neben dem Borkenkäferbefall auch die Entwicklung des Klimas. Hierauf stellen wir uns mit resistenteren Baumarten wie der Traubeneiche, Zerreiche oder auch Flaumeiche ein, die ein wärmeres und trockeneres Klima gut vertragen“, betonte Revierförster Dietmar Weiland im Rahmen der gemeinsamen Pflanzaktion der Stadt Sinsheim mit der Volksbank Kraichgau. Dem fügte Oberbürgermeister Marco Siesing an: „Umso mehr freut es uns, dass die Volksbank uns mit ihrer Spende unterstützt und zur Aufforstung im Stadtwald Sinsheim beiträgt. Diese Unterstützung zeigt einmal mehr die große Verbundenheit der Volksbank Kraichgau mit unserer Stadt, der Region und den Menschen, die hier leben.“

Oberbürgermeister Marco Siesing, Volksbank-Vorstandsmitglied Holger Neubauer sowie Dezernatsleiter und Stadtkämmerer Ulrich Landwehr griffen gemeinsam mit dem Revierförster selbst zum Spaten und setzten die ersten Bäume.

Neben der Aufforstung des Waldes in Sinsheim unterstützt die Volksbank Kraichgau in diesem Jahr das Kinderhaus St. Raphael in Bruchsal und den Kinderschutzbund in Wiesloch.

Bild (Volksbank Kraichgau): Gemeinsam mit Revierförster Dietmar Weiland (l.) pflanzten Holger Neubauer, Oberbürgermeister Marco Siesing und Ulrich Landwehr die ersten Bäume auf der freien Fläche im Hilsbacher Wald.

Quelle: Stadtverwaltung Sinsheim

Zuletzt aktualisiert am 9. März 2026, 09:43