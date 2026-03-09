Sinsheim – Die Künstlerin Mila Müller stellt Ihre Werke unter dem Titel „Zwischen Klang und Farbe“ aus – Vernissage-Einladung

Sinsheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Anbei ein Bild und ein paar Worte der Künstlerin:

Vom 16. März bis 17. April 2026 verwandelt die Künstlerin Mila Müller das Rathaus Sinsheim in eine Welt aus Farben und Formen. Unter dem Titel „Zwischen Klang und Farbe“ präsentiert sie einen Querschnitt ihres vielseitigen Schaffens.

Mila Müller malt bereits seit ihrer frühen Kindheit; heute ist Kunst ihr Lebensmittelpunkt und ihre Berufung. Diese tiefe Verbundenheit spiegelt sich in der Vielfalt ihrer Werke wider: Von Öl und Acryl bis hin zu sanften Pastelltönen beherrscht sie ein breites Spektrum an Techniken. Ihr Wissen gibt sie nicht nur in privaten Kursen, sondern auch als Dozentin an vier Volkshochschulen sowie als Vorsitzende der Künstlergruppe Walldorf weiter.

Homepage : malen-mit-mila.de

Zuletzt aktualisiert am 9. März 2026, 08:57