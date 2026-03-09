Rhein-Pfalz-Kreis – Kathrin Hammer: Eine aus der Region – für die Region bei der Landtagswahl 22. März 2026

Mutterstadt / Metropolregion Rhein-Neckar – Kathrin Hammer kandidiert im Wahlkreis 38 für den rheinland-pfälzischen Landtag. Die Mutter, Berufstätige und Gemeinderätin ist tief in der Vorderpfalz verwurzelt und kennt den Alltag der Menschen vor Ort.

Ihr politischer Fokus liegt auf Themen, die viele im Alltag betreffen: verlässliche Kinderbetreuung, gute Bildung, Unterstützung für Ehrenamtliche sowie eine starke Gesundheitsversorgung in der Region.

„Ich weiß, wie viel Menschen jeden Tag leisten – in Familien, im Beruf und im Ehrenamt. Politik muss genau dort ansetzen, wo das Leben stattfindet“, sagt Hammer.

Mit ihrem Wahlkampfslogan bringt sie ihren Anspruch auf den Punkt:

„Eine wie wir. Für uns alle.“

