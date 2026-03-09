St. Leon-Rot / Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar – Bei einer länderübergreifenden Kontrollaktion auf der Bundesautobahn 6 bei St. Leon-Rot hat die Polizei mehrere Straftaten und Ordnungswidrigkeiten festgestellt. Die Schwerpunktkontrolle fand am vergangenen Donnerstag zwischen 09:00 und 17:00 Uhr statt.

An der Maßnahme im Rahmen einer Sicherheitskooperation der Bundesländer Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Hessen beteiligten sich neben zehn Beamtinnen und Beamten des Polizeipräsidiums Mannheim auch zwei Polizeikräfte aus Rheinland-Pfalz sowie drei aus Hessen. Ziel der Kontrollen war die Bekämpfung grenzüberschreitender Kriminalität.

Während der Aktion kontrollierten die Einsatzkräfte insgesamt 83 Fahrzeuge und 101 Personen.

Besonders auffällig war ein 38-jähriger Autofahrer, bei dem die Beamten mehrere tausend Euro Bargeld im Fahrzeug entdeckten. Einen plausiblen Herkunftsnachweis konnte der Mann nicht vorlegen. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Mann bereits am 25. Februar 2026 auf der A6 in Höhe St. Leon-Rot kontrolliert worden war. Damals fanden die Beamten in seinem Kleintransporter mehrere Kartons mit insgesamt rund 50.000 Zigaretten ohne Steuerbanderole.

Die Zigaretten wurden sichergestellt und an das Hauptzollamt Karlsruhe übergeben. Der entstandene Steuerschaden wird auf rund 11.000 Euro geschätzt. Gegen den 38-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verdachts der Steuerhehlerei eingeleitet.

Im Zusammenhang mit der aktuellen Kontrolle ermittelt der Verkehrsdienst Heidelberg nun zudem in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Heidelberg wegen Verdachts der Geldwäsche gegen den Mann.

Darüber hinaus stellten die Einsatzkräfte bei der Kontrollaktion weitere Verstöße fest, darunter Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz und das Kraftfahrzeugsteuergesetz, eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie fünf Fälle unerlaubten Aufenthalts. Außerdem wurde ein Verstoß im Zusammenhang mit dem Verschaffen eines falschen amtlichen Ausweises registriert.

Die Polizei kündigte an, auch künftig weitere Schwerpunktkontrollen mit ähnlicher Zielrichtung durchzuführen.

Zuletzt aktualisiert am 9. März 2026, 11:27