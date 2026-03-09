Nußloch – Unbekannte verschaffen sich durch eingeworfene Scheibe Zutritt zu Wohnhaus und entwenden Schmuck – Zeugenaufruf

Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Im Zeitraum von Donnerstag, gegen 09:45 Uhr, bis Samstag, gegen 09:45 Uhr, drang eine bislang unbekannte Täterschaft in ein Wohnhaus in der Panoramastraße in Nußloch ein. Nach bisherigen Ermittlungen versuchte die Täterschaft zunächst, ein Fenster der im Souterrain gelegenen Wohnung aufzuhebeln. Als dies misslang, warfen die Unbekannten einen Mauerstein gegen die Fensterscheibe und schlugen diese dabei ein. Durch das Fenster gelangte die Täterschaft letztlich in das Wohnhaus. Im Inneren wurden mehrere Zimmer sowie Schränke durchsucht und Schmuck entwendet. Anschließend verließen sie das Objekt auf demselben Weg, über den sie zuvor eingedrungen waren. Der genaue Wert des Diebesguts sowie die Höhe des entstandenen Sachschadens sind bislang nicht bekannt und Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Personen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Panoramastraße oder deren unmittelbarer Umgebung wahrgenommen haben, sich unter der Telefonnummer 0621 174-4444 beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

So können Sie Ihr Zuhause vor einem Einbruch schützen:

– Wenn Sie Ihr Haus verlassen – auch nur für kurze Zeit – schließen Sie unbedingt Ihre Haustür ab.

– Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster.

– Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher finden jedes Versteck.

– Wenn Sie Ihren Schlüssel verlieren, wechseln Sie den Schließzylinder aus.

– Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem Nachbargrundstück.

– Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die Polizei.

– Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, wie z. B. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter.

Zusätzlich empfiehlt die Polizei eine mechanische Sicherung aller Fenster und Türen, damit ungebetene Gäste erst gar nicht hineinkommen. Ergänzende Sicherheit bietet zum Beispiel eine Einbruch- und Überfall-Meldeanlage. Damit werden Einbruchsversuche automatisch gemeldet und man kann den Alarm bei Gefahr auch selbst auslösen. Mehr Tipps zur Einbruchsicherung Ihres Zuhauses erhalten Sie auch unter www.k-einbruch.de, der Website der polizeilichen Einbruchschutzkampagne K-EINBRUCH.

Quelle

Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 9. März 2026, 12:58