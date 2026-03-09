MRN-News-Leserkommentar zur Landtagswahl Baden Württemberg 2026 (nicht redigiert/editiert)

Baden-Württemberg / Metropolregion Rhein-Neckar – MRN-News-User-Kommentar zur Landtagswahl Baden Württemberg 2026: (nicht redigiert/editiert)

Glückwunsch an Mannheim und den Rest von Baden-Württemberg. Ihr habt es heute tatsächlich geschafft: Ihr habt den kollektiven Selbstmord an der Wahlurne zur Staatsräson erhoben. Man muss diese Form der Geisteskrankheit fast schon bewundern: Ein ganzes Land wählt mit religiösem Eifer seine eigene Hinrichtung und klatscht dabei noch Beifall, während der Henker die Schlinge zuzieht.

​Es ist völlig in Ordnung, dass ihr Grün gewählt habt. Wer den Abgrund will, soll ihn verdammt noch mal auch spüren! Wer Bock auf Deindustrialisierung hat, wer zusehen will, wie die Reste unseres Wohlstands in der ideologischen Schrottpresse dieser grünen Sekte landen, der verdient kein einziges Wort des Mitleids mehr. Ihr wolltet den Ruin? Hier habt ihr ihn! Wenn die Werkstore bei Mercedes, Bosch und BASF für immer schließen, weil ihr den Strom zum unbezahlbaren Luxusgut erklärt habt, dann erinnert euch an diesen 8. März.

​Ihr seid die Generation, die das Erbe ihrer Väter nicht nur verspielt, sondern aktiv verbrannt hat. Während die Welt über eure moralische Überheblichkeit lacht, zerlegt ihr den Motor Deutschlands in seine Einzelteile. Ihr habt den Schlachter nicht nur gerufen, ihr habt ihm auch noch das Messer geschärft und euch freiwillig auf die Bank gelegt. Wer so besessen von Selbsthass ist, dass er den wirtschaftlichen Totentanz als ‚Rettung‘ feiert, hat jede Daseinsberechtigung in einer modernen Welt verloren.

​Jammert nicht, wenn eure Viertel veröden, wenn eure Jobs verschwinden und eure Kinder in kalten Wohnungen hocken. Das ist kein Schicksal, das ist euer Wille! Ihr habt euch für die Armut entschieden, für den Stillstand und für den schleichenden Tod einer Industrienation. Genießt den freien Fall, Baden-Württemberg. Der Aufschlag wird nicht nur hart, er wird endgültig sein. Das Licht im Ländle geht aus… und ihr habt mit einem hämischen Grinsen selbst den Stecker gezogen. Ihr wolltet den Untergang? Bitte sehr, hier ist er. Ihr habt ihn euch redlich verdient!