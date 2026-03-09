Mosbach – „Finde heraus, was in dir steckt!“ – Berufsbildungswerk Mosbach-Heidelberg lädt ein zu einem Tag der offenen Tür

Mosbach/Neckar-Odenwald-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. „Finde heraus, was in dir steckt!“ Unter diesem Motto lädt das Berufsbildungswerk (BBW) Mosbach-Heidelberg für Freitag, 20. März, am Standort Mosbach zu einem Tag der offenen Tür ein. Besucherinnen und Besucher können die BBW-Ausbildungsberufe an Mitmachstationen hautnah erleben. Bei Vorführungen und kreativen Workshops lassen sich die spannenden Seiten von Ausbildung und Beruf bestens kennenlernen. Ab 9 Uhr präsentieren sich IT-, Metall- und Holztechnik, Gartenbau. Gastronomie und viele weitere Ausbildungsbereiche im und um das BBW-Hauptgebäude (Neckarburkener Straße 8) auf dem Gelände der Johannes-Diakonie. Führungen geben Einblicke in Ausbildung, Fachbereiche und Internat. Dazu gibt es viele Informationen zu Ausbildungs- und Karrieremöglichkeiten. Eine Toola mit Überraschungen ist ebenfalls im Angebot. Für gemütliche Pausen steht ein Kaffee- und Kuchenverkauf bereit. Die Veranstaltung endet um 15 Uhr.

Quelle

Foto: Andreas Lang

Zuletzt aktualisiert am 9. März 2026, 14:04