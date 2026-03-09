Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Staatsanwaltschaft Mannheim hat gegen einen 68-jährigen deutschen Staatsangehörigen Anklage wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Betrugs, eines Verstoßes gegen das Kreditwesengesetz sowie wegen Untreue erhoben. Zuständig ist die Wirtschaftsstrafkammer des Landgerichts Mannheim.

Nach Angaben der Ermittlungsbehörden soll der Beschuldigte als Hauptverantwortlicher einer schweizerisch-deutschen Unternehmensgruppe von Privatanlegern Gelder eingesammelt haben. Diese sollten nach Darstellung des Mannes in Bauprojekte investiert werden.

Den Ermittlungen zufolge soll dem 68-Jährigen jedoch bewusst gewesen sein, dass die beteiligten Unternehmen – abgesehen von den Einlagen der Anleger – über kaum nennenswerte Einnahmen verfügten. Besonders betroffen sei ein Bauprojekt in Konstanz, bei dem ein Hotel, ein Parkhaus und ein Tagungszentrum entstehen sollten. Dieses Vorhaben konnte aufgrund ausstehender Zahlungen im Dezember 2018 nicht weitergeführt werden.

Im Zeitraum 2018 bis 2019 soll Anlegern dadurch ein Schaden von rund 4,8 Millionen Euro sowie zusätzlich etwa 70.000 Schweizer Franken entstanden sein.

Darüber hinaus wirft die Staatsanwaltschaft dem Angeschuldigten vor, mithilfe mutmaßlich gefälschter Darlehensverträge und Rechnungen weitere rund zwei Millionen Euro aus dem Vermögen der Unternehmensgruppe für eigene Zwecke entnommen zu haben.

Den Anklageerhebungen gingen mehrjährige Ermittlungen des Landeskriminalamts Baden-Württemberg voraus, die teilweise auch im Ausland geführt wurden. Im November 2025 wurde der Beschuldigte schließlich auf Teneriffa festgenommen. Seitdem befindet er sich in Untersuchungshaft.

Das Landgericht Mannheim muss nun entscheiden, ob die Anklage zugelassen und ein Hauptverfahren eröffnet wird.

Zuletzt aktualisiert am 9. März 2026, 09:20