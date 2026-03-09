Mannheim – Landtagswahl 2026 in Baden-Württemberg: Vorläufiges Endergebnis für Mannheim steht fest

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Um 22.01 Uhr stand das vorläufige Endergebnis der Landtagswahl 2026 in Mannheim fest.

Es war ein Kopf-an-Kopf-Rennen: Dr. Bernhard Pepperl, Kandidat der AfD, gewann mit 22,3 Prozent der Stimmen das Direktmandat im Wahlkreis 35 (Mannheim I – Stadtbezirke Käfertal, Neckarstadt-West, Neckarstadt-Ost/Wohlgelegen, Sandhofen, Schönau, Waldhof, Vogelstang und Wallstadt). 21,7 Prozent entfielen auf Lennart Christ, Kandidat der CDU und 21,6 Prozent auf Chris Rihm von DIE GRÜNEN und 17,5 Prozent auf Dr. Stefan Fulst-Blei von der SPD.

Im Wahlkreis 36 (Mannheim II – Stadtbezirke Feudenheim, Friedrichsfeld, Innenstadt/Jungbusch, Lindenhof, Neckarau, Neuostheim/Neuhermsheim, Rheinau, Schwetzinger-/Oststadt und Seckenheim) gewann Elke Zimmer, Kandidatin von DIE GRÜNEN, mit 32,4 Prozent der Stimmen das Direktmandat. 23,9 Prozent der Stimmen entfielen auf Sengül Engelhorn von der CDU, 13,5 Prozent auf Dr. Boris Weirauch von der SPD und 13,0 Prozent auf Rüdiger Ernst von der AfD. In beiden Wahlkreisen waren zehn Wahlvorschläge zugelassen.

Die meisten Zweitstimmen entfielen in Mannheim mit 33,2 Prozent auf DIE GRÜNEN. Die CDU erhielt 21,1 Prozent der Stimmen und die AfD 16,7 Prozent. Es folgen die SPD mit 9,3 Prozent, DIE LINKE mit 8,5 Prozent und die FDP mit 3,6 Prozent. Im Wahlkreis 35 Mannheim I errangen DIE GRÜNEN mit 27,6 Prozent die meisten Zweitstimmen, gefolgt von der AfD mit 21,7 Prozent und der CDU mit 20,0 Prozent. Im Wahlkreis 36 Mannheim II bekamen DIE GRÜNEN mit 37,5 Prozent die meisten Zweitstimmen vor der CDU mit 22,0 Prozent und der AfD mit 12,8 Prozent.

Die Wahlbeteiligung in Mannheim lag bei 59,4 Prozent. Bei der Landtagswahl 2021 betrug sie 56,9 Prozent. Etwa 47.000 Wählerinnen und Wähler haben von der Möglichkeit zur Briefwahl Gebrauch gemacht. 2021 – mitten in der Coronazeit – waren es über 64.000. Etwa 200.000 Wahlberechtigte waren in diesem Jahr im Wählerverzeichnis eingetragen.

Rund 1.900 Wahlhelferinnen und Wahlhelfer waren in 243 Wahlbezirken einschließlich 92 Briefwahlbezirken im Einsatz, für den sich der Oberbürgermeister bedankte. Ohne diesen ehrenamtlichen Einsatz wäre die Durchführung der Wahl nicht möglich gewesen.

Außerdem hatten sich wieder Verwaltungs-Auszubildende im „Lehrbetrieb Wahlbüro“ engagiert, um alle Anliegen der Wahlberechtigten gekümmert und die organisatorische Vorbereitung der Wahl wesentlich unterstützt. Der Lehrbetrieb Wahlbüro ist eine Mannheimer Besonderheit. Er wird von hauptamtlichen Mitarbeitenden des Fachbereichs Demokratie und Strategie betreut. Oberbürgermeister Christian Specht dankte ihnen ebenso wie den Mitgliedern des Wahlausschusses für ihre zuverlässige und gute Arbeit.

Das amtliche Endergebnis wird am 12. März, ab 11 Uhr, festgestellt. Unter www.mannheim.de/wahlen ist ein Link zu den genauen Daten des vorläufigen Endergebnisses zu finden.

