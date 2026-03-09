Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Zu einer spannenden Lesung lädt das Ernst-Bloch-Zentrum am Donnerstag, 23. April, ein. Der Autor Moritz Rudolph stellt sein Werk „Einheit und Zerfall – Internationale Politik in der älteren Kritischen Theorie“ vor.

Hartnäckig hält sich das Gerücht, die ältere Kritische Theorie habe zur internationalen Politik wenig oder nichts beizutragen. Moritz Rudolph widerspricht dieser Annahme. In seiner Studie zeigt er, dass die Denktradition sehr wohl Impulse liefert – und zwar eine bislang unterschätzte Dialektik von Einheit und Zerfall, die zentrale Leerstellen gängiger Theorien internationaler Politik beleuchtet.

Moritz Rudolph, 1989 in Gotha geboren, studierte Politik, Geschichte und Philosophie. Er lebt in Leipzig, arbeitet an seiner Dissertation zur internationalen Politik in der älteren Kritischen Theorie und veröffentlicht unter anderem Beiträge im „Merkur“ sowie im „Agave-Magazin“.

Donnerstag, 23. April 2026

18:00 bis 20:00 Uhr

Die Veranstaltung bietet Gelegenheit zur Diskussion und zum Austausch im Anschluss an die Lesung.

