Limburgerhof / Neuhofen / Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar. Auf der B9 in Fahrtrichtung Speyer ist es am Montag zu einem schweren LKW-Unfall gekommen. Die Bundesstraße ist derzeit ab der Ausfahrt Limburgerhof / Neuhofen gesperrt.

Nach ersten Informationen vor Ort durchbrach ein Lastwagen die Leitplanke und stürzte anschließend in einen Bach neben der Fahrbahn. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist derzeit noch unklar.

Im Einsatz sind Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei, ein Notarzt sowie ein Rettungshubschrauber. Über mögliche Verletzte können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Die B9 in Richtung Speyer ist aufgrund der laufenden Rettungs- und Bergungsmaßnahmen voll gesperrt. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Nach ersten Einschätzungen der Einsatzkräfte werden die Bergungsarbeiten noch mehrere Stunden andauern. Weitere Informationen zum Unfallhergang liegen derzeit noch nicht vor.

MRN-News berichtet nach.

Zuletzt aktualisiert am 9. März 2026, 18:36