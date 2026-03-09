  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Mrn news platzhalter logo 5
09.03.2026, 21:02 Uhr

Landau – Landkreis Südliche Weinstraße beteiligt sich am Landeswarntag am 12. März

Mrn news platzhalter logo 5Landau / Metropolregion Rhein-Necka(red/ak) – Es wird laut am Donnerstag, 12. März, wenn das Smartphone oder die nächstgelegene Sirene Alarm schlägt: Zum landesweiten Warntag werden gegen 10 Uhr sämtliche vorhandenen Alarmierungsmittel zur Warnung der Bevölkerung ausgelöst. Dazu gehören im Landkreis Südliche Weinstraße die Warnapps KATWARN und NINA und, wo vorhanden, die Sirenen in den Gemeinden. Die Warnapps werden zentral über das Lagezentrum Bevölkerungsschutz des neuen Landesamts für Brand- und Katastrophenschutz ausgelöst, die Sirenen, wo vorhanden, von den Feuerwehreinsatzzentralen der Verbandsgemeinden. Darüber hinaus werden Handybesitzerinnen und -besitzer über das von Mobilfunkanbietern eingeführte System „Cell Broadcast“ automatisch gewarnt.

„Die Kommunen entscheiden selbst, welche Alarmierungsmittel sie auslösen“, sagt Landrat Dietmar Seefeldt. Nicht in jeder Ortsgemeinde im Landkreis würden Sirenen ertönen, da diese nicht überall vorhanden seien. „Bleiben Sie auch zum Warntag aufmerksam und vermeiden Sie nicht notwendige Meldungen bei Feuerwehren oder Polizei“, so der Landrat und bittet die Bürgerinnen und Bürger, auch Freunde und Familie über den Warntag zu informieren. Grundsätzlich sei es ratsam, die Warnapps herunterzuladen.

Quelle: Stadt Landau / Kreis Südliche Weinstraße

Zuletzt aktualisiert am 9. März 2026, 21:02

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden |
    >> Werbung schalten |
    >> Medienservices |
    >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Events.de

    INSERAT

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    www.fwrlp.de

  • DER MRN-EVENTS-KALENDER


    >> ZUM EVENTKALENDER

  • NÄCHSTE EVENTS

    Veranstaltungen

    Kalender von Veranstaltungen

    Montag
    Dienstag
    Mittwoch
    Donnerstag
    Freitag
    Samstag
    Sonntag
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    0 Veranstaltungen,
    1 Veranstaltung,
    4 Veranstaltungen,
    Weinheim – Stadtbibliothek und Buchhandlungen starten „Kauf-Mich-Aktion“
    Weinheim – Stadtbibliothek und Buchhandlungen starten „Kauf-Mich-Aktion“
    5 Veranstaltungen,
    + 1 Mehr
    7 Veranstaltungen,
    Mannheim – Deutschland-Pokal 2026 im Eissportzentrum Herzogenried
    Mannheim – Deutschland-Pokal 2026 im Eissportzentrum Herzogenried
    + 2 Mehr
    10 Veranstaltungen,
    Mannheim – Deutschland-Pokal 2026 im Eissportzentrum Herzogenried
    Mannheim – Deutschland-Pokal 2026 im Eissportzentrum Herzogenried
    Ludwigshafen – Ditzners Kino Roulette: 100 Jahre „Die Abenteuer des Prinzen Achmed“
    Ludwigshafen – Ditzners Kino Roulette: 100 Jahre „Die Abenteuer des Prinzen Achmed“
    + 3 Mehr
    13 Veranstaltungen,
    Frankenthal – First Saturday – „Mach Platz für den Frühling – Bye bye Winter“
    Frankenthal – First Saturday – „Mach Platz für den Frühling – Bye bye Winter“
    Mannheim – Deutschland-Pokal 2026 im Eissportzentrum Herzogenried
    Mannheim – Deutschland-Pokal 2026 im Eissportzentrum Herzogenried
    + 5 Mehr
    16 Veranstaltungen,
    Mannheim – Deutschland-Pokal 2026 im Eissportzentrum Herzogenried
    Mannheim – Deutschland-Pokal 2026 im Eissportzentrum Herzogenried
    Heidelberg vertreibt den Winter: Sommertagszüge in den Stadtteilen
    Heidelberg vertreibt den Winter: Sommertagszüge in den Stadtteilen
    Ludwigshafen – Wilhelm-Hack-Museum: Öffentliche Führungen im März
    Ludwigshafen – Wilhelm-Hack-Museum: Öffentliche Führungen im März
    + 7 Mehr
    10 Veranstaltungen,
    Schifferstadt -„Starke Frauen“ Buch-Blind-Date in der Stadtbücherei!
    Schifferstadt -„Starke Frauen“ Buch-Blind-Date in der Stadtbücherei!
    Schifferstadt -„Starke Frauen“ Buch-Blind-Date in der Stadtbücherei!
    Schifferstadt -„Starke Frauen“ Buch-Blind-Date in der Stadtbücherei!
    Sonst Schoko – Eiskauf mit Schwierigkeiten
    Theater im Pfalzbau – Kinder- & Jugendtheater präsentiert für Kinder ab 6 Jahren „Sonst Schoko – Eiskauf mit Schwierigkeiten“
    + 1 Mehr
    9 Veranstaltungen,
    Mrn news platzhalter logo 5
    Virtual Veranstaltung
    Landau – Online-Vortrag „PAS-Studie: Eltern, Entfremdung und Geschlechterrollen
    + 1 Mehr
    18 Veranstaltungen,
    + 10 Mehr
    19 Veranstaltungen,
    + 11 Mehr
    10 Veranstaltungen,
    04 03 2026 2. Zukunftswerkstatt
    Landau – Wie geht es weiter im Landauer Quartier Innenstadt Nordost? Einladung zur zweiten Zukunftswerkstatt am 13. März
    + 3 Mehr
    20 Veranstaltungen,
    Speyer – „Tag der Druckkunst“: Druckerwochenende mit Peter Zaumseil
    Speyer – „Tag der Druckkunst“: Druckerwochenende mit Peter Zaumseil
    Brave screenshot www.aikq.de (40)ZZZ
    Ludwigshafen – Sparkasse Vorderpfalz präsentiert Karrieremöglichkeiten auf der Jobmesse meineZukunft! Speyer
    + 12 Mehr
    17 Veranstaltungen,
    Ludwigshafen – Wilhelm-Hack-Museum: Sonntagsmatineen der Pfälzischen Musikgesellschaft e.V.
    Ludwigshafen – Wilhelm-Hack-Museum: Sonntagsmatineen der Pfälzischen Musikgesellschaft e.V.
    + 8 Mehr
    8 Veranstaltungen,
    11 Veranstaltungen,
    + 2 Mehr
    10 Veranstaltungen,
    + 1 Mehr
    11 Veranstaltungen,
    + 2 Mehr
    8 Veranstaltungen,
    14 Veranstaltungen,
    + 5 Mehr
    9 Veranstaltungen,
    IniDill IdEdB Ch.Jai Gonzales UT2024 Foto Guenter Kraemmer DSC00336
    Heidelberg – Unterwegstheater: „In der Einsamkeit der Baumwollfelder – Deals unter Ausschluss der Öffentlichkeit“ mit Ini Dill
    5 Veranstaltungen,
    9 Veranstaltungen,
    + 1 Mehr
    7 Veranstaltungen,
    10 Veranstaltungen,
    + 2 Mehr
    6 Veranstaltungen,
    8 Veranstaltungen,
    5 Veranstaltungen,
    1 Veranstaltung,
    1 Veranstaltung,
    1 Veranstaltung,
    3 Veranstaltungen,
    1 Veranstaltung,
    1 Veranstaltung,
    1 Veranstaltung,