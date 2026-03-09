Landau – Auseinandersetzung im Ostpark

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 08.03.2026 geriet ein 21 Jähriger aus nichtigem Anlass mit einer dreiköpfigen Personengruppe in Streit, die auf einer Parkbank im Ostpark saß. Im Verlauf der Auseinandersetzung bedrohte der 21 Jährige die Gruppe mit einem Messer. In einem anschließenden Gerangel gelang es den drei Personen, dem Mann das Messer abzunehmen. Dabei verletzte sich ein weiterer 21 Jähriger leicht an der Hand. Eine medizinische Behandlung vor Ort war nicht erforderlich. Der Aggressor muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten. Zudem wurde ihm ein Platzverweis erteilt.
Polizeiinspektion Landau
