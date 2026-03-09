Kirchheim an der Weinstraße – Ausparken führt zu Blutentnahme

Kirchheim an der Weinstraße/Landkreis Bad Dürkheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Ritterliches Verhalten hat eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr zur Folge: Am gestrigen Sonntag (08.03.26) konnten Polizeibeamte der PI Grünstadt beobachten, wie zwei Personen auf dem Mitfahrerparkplatz in ein Auto einstiegen. Der Pkw wurde rasant rückwärts ausgeparkt und mehrere Meter weiter gefahren, bevor er zum Platzwechsel der beiden Personen erneut angehalten wurde. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der 20 Jahre alte Mann, der nun auf dem Beifahrersitz saß, das Fahrzeug für die nun auf dem Fahrersitz sitzende 18 Jahre alte Frau aufgrund deren Unsicherheit als Führerscheinneuling ausgeparkt hat. Weil der 20-Jährige nach Alkohol roch, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser zeigte einen Wert über 1,5 Promille an. Der junge Mann musste daher die Entnahme einer Blutprobe dulden. Deren Untersuchungsergebnis, die Blutalkoholkonzentration, ist für das Strafverfahren maßgeblich.

Polizeiinspektion Grünstadt

Zuletzt aktualisiert am 9. März 2026, 12:47