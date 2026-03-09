Hockenheim – Solidarität mit dem tibetischen Volk!

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Auch im Jubiläumsjahr der bundesweiten Kampagne „Flagge zeigen für Tibet!“ unterstützt die Stadt Hockenheim die Initiative. 2026 feiert die Kampagne ihr 30-jähriges Jubiläum. Am 10. März, dem Jahrestag des tibetischen Volksaufstands von 1959, wird vor zahlreichen Verwaltungsgebäuden die tibetische Flagge gehisst – auch vor dem Hockenheimer Rathaus. „Indem wir die Flagge Tibets hissen, zeigen wir nicht nur unsere Solidarität mit der tibetischen Bevölkerung, sondern setzen ein Zeichen gegen ihre Unterdrückung. Außerdem, und dafür kann man sich nicht genug einsetzen, machen wir uns damit für Menschenrechte stark“, so Oberbürgermeister Marcus Zeitler.

Bereits seit 1996 werden Städte, Gemeinden und Landkreise aufgerufen, ihre Solidarität mit dem tibetischen Volk, das seit über 70 Jahren von China unterdrückt wird, sichtbar zu machen. Los ging es vor drei Jahrzehnten mit 21 Pionierkommunen. Mittlerweile hissen jährlich über 450 Kommunen die tibetische Flagge öffentlich und setzen damit ein sichtbares Zeichen. 2026 steht hierbei für 30 Jahre solidarisches Engagement in Deutschland – für Tibet, für Freiheit, für Menschenrechte, den Erhalt der tibetischen Identität und gegen Unterdrückung.

Bild: Stadtverwaltung Hockenheim

Zuletzt aktualisiert am 9. März 2026, 14:20