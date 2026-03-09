Hirschberg an der Bergstraße – Zwei Einbrüche am Samstag – Zeugenaufruf

Hirschberg an der Bergstraße/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Samstag kam es im Ortsteil Großsachsen der Gemeinde Hirschberg an der Bergstraße zu zwei Wohnungseinbrüchen, bei denen eine bislang unbekannte Täterschaft erheblichen Schaden anrichtete. Im Zeitraum zwischen 16:15 Uhr und 20:00 Uhr drangen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Ulmenstraße ein. Nach bisherigen Ermittlungen gelangte die Täterschaft über den Balkon im ersten Obergeschoss an das Gebäude und trat die dortige Balkontür ein. Im Inneren wurden mehrere Zimmer sowie Schränke durchsucht. Entwendet wurde Schmuck im mittleren fünfstelligen Wert. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Außerdem brach eine bislang unbekannte Täterschaft im Zeitraum zwischen 19:00 Uhr und 19:30 Uhr in mehrere Wohnungen eines Mehrparteienhauses in der Heinestraße ein. Sämtliche Bewohnerinnen und Bewohner des Anwesens befanden sich zum Tatzeitpunkt nicht zu Hause. Die Täterschaft verschaffte sich in diesem Fall Zutritt über die Haustür des Wohngebäudes und brach im Inneren alle drei Wohnungstüren auf. Die betroffenen Wohnungen wurden anschließend durch die Unbekannten durchsucht. Ob Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Der entstandene Sachschaden liegt bei etwa 1.000 Euro. Die Täterschaft verließ das Anwesen über ein Fenster im rückwärtigen Bereich des Erdgeschosses und flüchtete in unbekannte Richtung.

Ob zwischen den beiden Taten ein Zusammenhang besteht, ist unter anderem Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg. Es werden Zeuginnen und Zeugen gesucht, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Ulmenstraße oder der Heinestraße wahrgenommen haben. Diese werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621 174-4444 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Hinweise zur Einbruchsprävention:

Die aktuellen Fälle zeigen: Einbrecherinnen und Einbrecher nutzen jede Schwachstelle – ob ungesicherte Balkontüren im Obergeschoss oder mangelhaft gesicherte Hauseingangstüren in Mehrfamilienhäusern. Die Polizei rät daher dringend:

– Balkone und Terrassen absichern: Auch scheinbar schwer erreichbare Zugänge wie Balkone im Obergeschoss sind für geübte

Täterinnen und Täter kein Hindernis. Sichern Sie Balkontüren mit stabilen Zusatzschlössern oder Querriegeln.

– Haustüren in Mehrfamilienhäusern: Sprechen Sie mit Ihrer Hausverwaltung und den weiteren Bewohnerinnen und Bewohnern über

einbruchhemmende Haustüranlagen. Eine gesicherte Haustür erschwert den Zugang zum gesamten Gebäude erheblich.

– Wohnungstüren aufrüsten: Investieren Sie in Sicherheitstüren oder -beschläge höherer Widerstandsklassen. Diese bieten

deutlich mehr Schutz gegen das gewaltsame Aufbrechen.

– Abwesenheit nicht erkennbar machen: Zeitschaltuhren für Licht und Rollläden simulieren Anwesenheit und schrecken potenzielle

Täterinnen und Täter ab – besonders in den frühen Abendstunden.

– Fenster im Erdgeschoss und rückwärtigen Bereich sichern: Bringen Sie abschließbare Fenstergriffe oder einen Aufhebelschutz an –

auch an Fenstern, die als Fluchtweg genutzt werden könnten.

Dazu können Sie einen kostenlosen Beratungstermin mit dem Team der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle beim Referat Prävention des Polizeipräsidiums Mannheim vereinbaren.

– Beratungsstelle Mannheim: 0621 174-1212, E-Mail: mannheim.pp.praevention.kbst@polizei.bwl.de

– Beratungsstelle Heidelberg: 06221 1857-125, E-Mail: beratungsstelle.hd@polizei.bwl.de

Weitere Tipps und Informationen finden Sie unter www.polizei-beratung.de und www.k-einbruch.de.

Quelle

Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 9. März 2026, 12:56