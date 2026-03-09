  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

17
09.03.2026, 12:56 Uhr

Hirschberg an der Bergstraße – Zwei Einbrüche am Samstag – Zeugenaufruf

17Hirschberg an der Bergstraße/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Samstag kam es im Ortsteil Großsachsen der Gemeinde Hirschberg an der Bergstraße zu zwei Wohnungseinbrüchen, bei denen eine bislang unbekannte Täterschaft erheblichen Schaden anrichtete. Im Zeitraum zwischen 16:15 Uhr und 20:00 Uhr drangen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Ulmenstraße ein. Nach bisherigen Ermittlungen gelangte die Täterschaft über den Balkon im ersten Obergeschoss an das Gebäude und trat die dortige Balkontür ein. Im Inneren wurden mehrere Zimmer sowie Schränke durchsucht. Entwendet wurde Schmuck im mittleren fünfstelligen Wert. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Außerdem brach eine bislang unbekannte Täterschaft im Zeitraum zwischen 19:00 Uhr und 19:30 Uhr in mehrere Wohnungen eines Mehrparteienhauses in der Heinestraße ein. Sämtliche Bewohnerinnen und Bewohner des Anwesens befanden sich zum Tatzeitpunkt nicht zu Hause. Die Täterschaft verschaffte sich in diesem Fall Zutritt über die Haustür des Wohngebäudes und brach im Inneren alle drei Wohnungstüren auf. Die betroffenen Wohnungen wurden anschließend durch die Unbekannten durchsucht. Ob Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Der entstandene Sachschaden liegt bei etwa 1.000 Euro. Die Täterschaft verließ das Anwesen über ein Fenster im rückwärtigen Bereich des Erdgeschosses und flüchtete in unbekannte Richtung.

Ob zwischen den beiden Taten ein Zusammenhang besteht, ist unter anderem Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg. Es werden Zeuginnen und Zeugen gesucht, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Ulmenstraße oder der Heinestraße wahrgenommen haben. Diese werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621 174-4444 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Hinweise zur Einbruchsprävention:

Die aktuellen Fälle zeigen: Einbrecherinnen und Einbrecher nutzen jede Schwachstelle – ob ungesicherte Balkontüren im Obergeschoss oder mangelhaft gesicherte Hauseingangstüren in Mehrfamilienhäusern. Die Polizei rät daher dringend:

– Balkone und Terrassen absichern: Auch scheinbar schwer erreichbare Zugänge wie Balkone im Obergeschoss sind für geübte
Täterinnen und Täter kein Hindernis. Sichern Sie Balkontüren mit stabilen Zusatzschlössern oder Querriegeln.

– Haustüren in Mehrfamilienhäusern: Sprechen Sie mit Ihrer Hausverwaltung und den weiteren Bewohnerinnen und Bewohnern über
einbruchhemmende Haustüranlagen. Eine gesicherte Haustür erschwert den Zugang zum gesamten Gebäude erheblich.

– Wohnungstüren aufrüsten: Investieren Sie in Sicherheitstüren oder -beschläge höherer Widerstandsklassen. Diese bieten
deutlich mehr Schutz gegen das gewaltsame Aufbrechen.

– Abwesenheit nicht erkennbar machen: Zeitschaltuhren für Licht und Rollläden simulieren Anwesenheit und schrecken potenzielle
Täterinnen und Täter ab – besonders in den frühen Abendstunden.

– Fenster im Erdgeschoss und rückwärtigen Bereich sichern: Bringen Sie abschließbare Fenstergriffe oder einen Aufhebelschutz an –
auch an Fenstern, die als Fluchtweg genutzt werden könnten.

Dazu können Sie einen kostenlosen Beratungstermin mit dem Team der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle beim Referat Prävention des Polizeipräsidiums Mannheim vereinbaren.

– Beratungsstelle Mannheim: 0621 174-1212, E-Mail: mannheim.pp.praevention.kbst@polizei.bwl.de

– Beratungsstelle Heidelberg: 06221 1857-125, E-Mail: beratungsstelle.hd@polizei.bwl.de

Weitere Tipps und Informationen finden Sie unter www.polizei-beratung.de und www.k-einbruch.de.

Quelle
Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 9. März 2026, 12:56

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden |
    >> Werbung schalten |
    >> Medienservices |
    >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Events.de

    INSERAT

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • ALLE NEWS NACH DATUM

    März 2026
    M D M D F S S
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

  • INSERAT

    www.fwrlp.de

    INSERAT

    Kathrin Hammer SPD

    INSERAT

    Christian Baldauf CDU

    INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

    MEDIENRANKING 2025 IN DER METROPOLREGION RHEIN-NECKAR – Neue Dynamik im digitalen Wettbewerb

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite
      >> aktuellste Schlagzeilen
      >> Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com