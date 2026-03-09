Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadt Heidelberg schneidet ab Montag, 16. März 2026, in der Kaiserstraße in der Weststadt zwischen den Kreuzungen Römerstraße und Rohrbacher Straße routinemäßig Bäume zurück. Gearbeitet wird in drei aufeinander folgenden Abschnitte entlang der Kaiserstraße, werktags jeweils zwischen 9 und circa 16 Uhr.

• Montag, 16. März, bis Dienstag, 17. März 2026: Kreuzung Rohrbacher Straße bis Häusserstraße

• Mittwoch, 18. März, bis Donnerstag, 19. März 2026: Kreuzung Häusserstraße bis Landhausstraße

• Freitag, 20. März, bis Montag, 23. März 2026: Kreuzung Kleinschmidtstraße/Willy-Brand-Platz bis Römerstraße

Im jeweiligen Abschnitt werden Auto- und Radfahrer kleinräumig um den Bereich umgeleitet.

Für Fußgänger wird jeweils der südliche Gehweg der Kaiserstraße gesperrt. Der nördliche Gehweg bleibt durchgehend frei.

Die Arbeiten dauern eine Woche bis einschließlich Montag, 23. März 2026.

Weitere städtische Maßnahmen mit Auswirkungen auf den Verkehr sind online zu finden unter www.heidelberg.de/baustellen.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 9. März 2026, 22:29