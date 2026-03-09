  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

09.03.2026, 22:02 Uhr

Heidelberg – Sozialamtsleiterin Angelika Haas-Scheuermann von OB Eckart Würzner in den Ruhestand verabschiedet

Bei der Verabschiedung im Großen Rathaussaal: Sozialamtsleiterin Angelika Haas-Scheuermann (2. von rechts) mit Oberbürgermeister Eckart Würzner (rechts), Bürgermeisterin Stefanie Jansen und dem neuen Leiter des Amtes für Soziales und Senioren, Carl Philipp Schöpe. Foto Philipp Rothe
Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Nach mehr als 45 Jahren im öffentlichen Dienst verabschiedet sich die Leiterin des Amtes für Soziales und Senioren der Stadt Heidelberg, Angelika Haas-Scheuermann, in den Ruhestand. Die Sozialrechtsexpertin hatte in ihrer Leitungsfunktion gravierende Krisen zu managen, etwa den Flüchtlingszustrom ab 2015, die Corona-Pandemie ab 2020 oder die Unterstützung ukrainischer Geflüchteter nach dem russischen Angriff 2022. Oberbürgermeister Eckart Würzner überreichte der 64-Jährigen am 4. März 2026 bei einer Feierstunde im Großen Rathaussaal offiziell die Entlassungsurkunde.

„Mehr als vier Jahrzehnte haben Sie die soziale Landschaft Heidelbergs wesentlich mitgeprägt. Auf Ihre große Sachkenntnis und Ihren Mut, auch in komplexen Situationen klare Entscheidungen zu treffen, konnten wir uns in den vielen herausfordernden Krisen immer verlassen. Dafür danke ich Ihnen herzlich“, sagte Oberbürgermeister Eckart Würzner.

Sozialdezernentin Stefanie Jansen ergänzte: „Angelika Haas-Scheuermann ist der schwierige Spagat zwischen gesetzlichen Vorgaben und pragmatischem Handeln gelungen. Sie hat Menschen nie als bloße Fälle betrachtet, sondern den Blick für ihre persönlichen Bedürfnisse bewahrt. Das ist beispielhaft.“

Angelika Haas-Scheuermann hat von 1980 bis 1984 ihr Studium zur Diplom-Verwaltungswirtin in Kehl absolviert. Vom ersten Arbeitstag bei der Stadt Heidelberg im Dezember 1984 an, war sie in allen Funktionen im Sozialamt tätig – von der Sachbearbeitung bis zur Amtsleitung. Zwei kürzere Stationen führten sie ins Amt für Baurecht- und Denkmalschutz und ins Personal- und Organisationsamt. Haas-Scheuermann war seit 1994 in leitender Position, seit 2013 als Leiterin des Amtes für Soziales und Senioren tätig.

Mit dem Amt für Soziales und Senioren leitete Haas-Scheuermann einen der größten Fachbereiche der Stadt Heidelberg mit rund 150 Mitarbeitenden. Das Amt ist unter anderem für die finanzielle Unterstützung von Menschen durch Grundsicherung, Sozialhilfe und Wohngeld zuständig, für Beratung und Angebote für Senioren, für die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen, die Unterbringung und Integration Geflüchteter und für die Wohnungslosen- und Obdachlosenhilfe.

Angelika Haas-Scheuermann sagte zum Abschied: „Mein Beruf hat es mir ermöglicht, Menschen, die Hilfe brauchen, zu unterstützen. Alles, was gelungen ist, war eine Leistung des gesamten Teams. Dafür bin ich dankbar.“

Im Ruhestand freut sich Angelika Haas-Scheuermann nun, mit ihrem Mann eine neue Sportgruppe für Menschen über 50 in ihrer Heimatgemeinde Eppelheim zu gründen und gemeinsame Zeit mit Familie, Enkelkind und Freunden zu verbringen.

Ihre Nachfolge übernimmt ab 1. Mai 2026 Carl Philipp Schöpe, der zuvor Geschäftsführer des Jobcenters Mannheim war.

