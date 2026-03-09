Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der Heidelberger Kandidat der GRÜNEN, Florian Kollmann, hat bei der baden-württembergischen Landtagswahl 2026 mit 39,1 Prozent der Stimmen das Direktmandat im Wahlkreis 34 Heidelberg gewonnen. Der Heidelberger Stadtrat setzte sich laut dem vorläufigen Endergebnis damit klar gegen seine Mitbewerberinnen und Mitbewerber durch: CDU-Kandidatin Nicole Huber kam auf 20,8 Prozent der Stimmen, SPD-Kandidatin Ines Palm auf 13,0 Prozent und Kim Bohnen (DIE LINKE) erreichte 10,5 Prozent. Der Kandidat der AfD, Sven Geschinski, kam auf 8,0 Prozent. Auf die anderen Bewerber entfielen jeweils weniger als 5 Prozent der Stimmen.

Bei den Zweitstimmen erreichten die GRÜNEN mit 47,4 Prozent das beste Ergebnis. 18,6 Prozent der Stimmen entfielen auf die CDU, 10,1 Prozent der Stimmen auf DIE LINKE und 8,0 Prozent auf die AfD. Die SPD erreichte 6,0 Prozent der Stimmen. Auf die anderen Parteien entfielen jeweils weniger als 5 Prozent der Stimmen.

Gegenüber der Landtagswahl 2021 ergaben sich folgende Gewinne und Verluste:

GRÜNE plus 5,7 Prozent

CDU plus 3,3 Prozent

DIE LINKE plus 1,7 Prozent

AfD plus 2,8 Prozent

SPD minus 6,7 Prozent

Wahlbeteiligung und Briefwahl

Von den insgesamt 100.964 Wahlberechtigten Heidelbergs gaben 71,9 Prozent ihre Stimme ab (72.563). Die Wahlbeteiligung lag damit um 4,6 Prozentpunkte höher als bei der Landtagswahl 2021. 26,7 Prozent der Wählerinnen und Wähler gaben ihre Stimme per Briefwahl ab. Das ist ein Rückgang von 28 Prozentpunkten im Vergleich zu 2021, wo die Wahl unter Auflagen zur Pandemiebekämpfung stattgefunden hatte.

Landtagswahl 2026: Wählende insgesamt: 72.563, davon Briefwähleranteil: 26,7 Prozent

Landtagswahl 2021: Wählende insgesamt: 66.625, davon Briefwähleranteil: 54,7 Prozent

Landtagswahl 2016: Wählende insgesamt: 69.001, davon Briefwähleranteil: 24,9 Prozent

Landtagswahl 2011: Wählende insgesamt: 63.705, davon Briefwähleranteil: 23,5 Prozent

1.400 Wahlhelferinnen und -helfer im Einsatz

Das vorläufige Endergebnis stand um 20.36 Uhr fest und wurde von Oberbürgermeister Eckart Würzner in seiner Funktion als Kreiswahlleiter über ein Video-Statement verkündet, das auf den Social-Media-Kanälen der Stadtverwaltung unter stage.bio/heidelberg abrufbar ist. Am Wahlsonntag waren rund 1.400 Wahlhelferinnen und -helfer im Einsatz, die in 91 Urnenwahl- und 58 Briefwahlbezirken das Ergebnis ausgezählt haben.

Das amtliche Endergebnis wird vom Kreiswahlausschuss am Donnerstag, 12. März 2026, um 10.30 Uhr im Neuen Sitzungssaal festgestellt.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 9. März 2026, 21:56