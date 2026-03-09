  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Heidelberg – Kurpfälzisches Museum: „Odesa Tag zur Städtepartnerschaft“ am Sonntag, 15. März – Freier Eintritt in die Ausstellung „Meisterwerke aus Odesa“

Mrn news platzhalter logo 5Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Vor dem Krieg zählte Odessa am Schwarzen Meer zu den beliebtesten Reisezielen der Ukraine. Die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehörende Altstadt und das internationale Flair zogen jährlich mehrere Millionen Besucherinnen und Besucher in die Hafenstadt, die ein Ort der Kontraste ist – geprägt von einer multikulturellen Bevölkerung und reich an Kunst, Literatur und Musik. Seit Mai 2025 sind Heidelberg und Odessa durch eine offizielle Städtepartnerschaft verbunden und stehen seither in engem Austausch. Besondere Sichtbarkeit erhielt die kulturelle Zusammenarbeit durch die Ausstellung „Meisterwerke aus Odesa“ im Kurpfälzischen Museum. Noch bis 22. März 2026 sind die vom Krieg bedrohten Gemälde aus dem „Odesa Museum“ in Heidelberg zu sehen.

Die Stadt Heidelberg lädt zu einem bunten Programm ein, das die ukrainische Kultur vielfältig erlebbar macht. Den Rahmen bildet die Ausstellung „Meisterwerke aus Odesa“, die an diesem Tag bei freiem Eintritt von 10 bis 18 Uhr besucht werden kann. Auf dem Programm stehen eine Ausstellungsführung, Freundschaftslieder der Ohrwurm AG der Friedrich-Ebert-Grundschule, ukrainische Lieder und Volkstänze sowie eine Bilderschau zu der Hafenstadt und dem Schwarzen Meer. In der offenen Malstube können Besucherinnen und Besucher ihre persönliche Friedensbotschaft gestalten und auf den Weg in die Heidelberger Partnerstadt schicken. Ukrainische Leckereien und Überraschungen am Glücksrad runden den Tag für Groß und Klein ab. Die offizielle Eröffnung beginnt um 13 Uhr mit Jürgen Odszuck, Erster Bürgermeister der Stadt Heidelberg. Der Eintritt ist frei.

Programm im Kurpfälzischen Museum zum „Odesa Tag“ am Sonntag, 15. März 2026

• 10 bis 18 Uhr: „Meisterwerke aus Odesa“, Ausstellungsbesuch bei freiem Eintritt
• 11 Uhr: Ausstellungsführung mit Kuratorin Dr. Julia Carrasco
• 13 Uhr: Eröffnung mit Jürgen Odszuck, Erster Bürgermeister der Stadt Heidelberg; Freundschaftslieder der Ohrwurm-AG der Friedrich-Ebert-Grundschule
• 14.15 und 15.30 Uhr: Bilderschau „Odesa und das Schwarze Meer“ mit Katerina Kiper, Fotografin aus Heidelbergs Partnerstadt
• 15 und 16 Uhr: Volkstanz mit der Tanzgruppe „Malven“ und ukrainische Lieder mit dem Chor „Kalyna“
• 13.30 bis 16 Uhr: Offene Museumswerkstatt „Malstube“ mit Druckworkshop „Grußkarten und Friedensbotschaften“
• 13 bis 17 Uhr: Stand der Deutsch-Ukrainischen Gesellschaft Rhein-Neckar e. V. mit ukrainischen Leckereien im Foyer; Verlosung kleiner Überraschungen am Glücksrad

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 9. März 2026, 22:33

