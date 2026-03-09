  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

09.03.2026, 22:08 Uhr

Heidelberg – Amt für Soziales und Senioren unter neuer Leitung: Carl Philipp Schöpe von OB Eckart Würzner ins Amt eingeführt

Carl Philipp Schöpe ist neuer Leiter des Amtes für Soziales und Senioren der Stadt Heidelberg. Foto: Stadt Heidelberg
Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Carl Philipp Schöpe ist neuer Leiter des Amtes für Soziales und Senioren der Stadt Heidelberg: Der 38-jährige Jurist wurde am 5. März 2026 im Rathaus von Oberbürgermeister Eckart Würzner offiziell in sein Amt eingeführt. Schöpe tritt zum 1. Mai 2026 die Nachfolge von Angelika Haas-Scheuermann an, die im Mai in den Ruhestand geht. Zuvor war Schöpe Geschäftsführer des Jobcenters Mannheim.

„Mit der Leitung des Amtes für Soziales und Senioren übernimmt Carl Philipp Schöpe einen zentralen Fachbereich, der in Heidelberg wie bundesweit vor enormen Herausforderungen steht. Der demografische Wandel, wirtschaftliche Unsicherheiten und soziale Ungleichgewichte erfordern nachhaltige Lösungsstrategien. Wir freuen uns, mit ihm einen Verwaltungsmanager zu gewinnen, der mit seiner juristischen Expertise und Praxiserfahrung das Amt zukunftsfähig weiterentwickeln wird“, sagte Oberbürgermeister Eckart Würzner.

Bürgermeisterin Stefanie Jansen betonte: „Es bleibt eine wichtige Aufgabe, den sozialen Zusammenhalt in unserer Stadt aktiv zu gestalten und generationenübergreifend zu stärken. Unsere Sozialverwaltung ist dabei ein zentraler Dreh- und Angelpunkt. Mit Carl Philipp Schöpe gewinnt sie einen engagierten und zukunftsorientierten Leiter.“

Schöpe verfügt über Erfahrung sowohl in der freien Wirtschaft als auch der Verwaltung und hat jahrelang an zentralen Schnittstellen zur Sozialverwaltung gearbeitet. Der gebürtige Heidelberger studierte Rechtswissenschaften in Hamburg und Chicago und war nach dem zweiten Juristischen Staatsexamen zunächst als Rechtsanwalt tätig. Seit 2018 war er bei der Stadt Mannheim beschäftigt in den Bereichen Bau- und Immobilienmanagement, im Planungs- und Baudezernat, im Fachbereich Arbeit und Soziales und zuletzt seit 2021 als Geschäftsführer des Jobcenters Mannheim. In dieser Zeit hat er unter anderem die Ausweitung der persönlichen Beratung nach der Corona-Pandemie, die Aufnahme Geflüchteter aus der Ukraine in das SGB II und die Umsetzung der Bürgergeld-Reform in Mannheim verantwortet.

„Heidelberg verfügt über eine starke soziale Infrastruktur und einen klaren Anspruch als inklusive Stadt, die Teilhabe in allen Bereichen und ein gutes Miteinander in der Stadtgesellschaft ermöglicht. Gemeinsam mit dem Gemeinderat, unseren Partnern und vor allem unseren Mitarbeitenden möchte ich daran anknüpfen und sowohl die Arbeit des Amtes als auch unsere Angebote wirksam und zukunftsfest weiterentwickeln. Wichtig ist mir, dass wir dabei als moderne, zunehmend digitale Verwaltung verlässlich und vor allem menschlich zugänglich bleiben“, erklärte Schöpe.

Mit dem Amt für Soziales und Senioren leitet Schöpe künftig einen der größten Fachbereiche der Stadt Heidelberg mit rund 150 Mitarbeitenden. Das Amt ist unter anderem für die finanzielle Unterstützung von Menschen durch Grundsicherung, Sozialhilfe und Wohngeld zuständig, für Beratung und Angebote für Senioren, für die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen, die Unterbringung und Integration Geflüchteter und für die Wohnungslosen- und Obdachlosenhilfe.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 9. März 2026, 22:08

