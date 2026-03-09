Frankenthal – Neue Türschilder informieren künftig bei falsch befüllten Abfalltonnen

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Der Eigen- und Wirtschaftsbetrieb Frankenthal (EWF) führt ab Mittwoch, den 11. März ein neues Informationssystem ein, um Bürgerinnen und Bürger besser darauf hinzuweisen, wenn bei der Abfuhr ihrer Abfalltonne eine Fehlbefüllung festgestellt wurde. Statt der bisher verwendeten orangefarbenen Hinweisaufkleber kommen künftig praktische Türschilder zum Einsatz. Die neuen Schilder werden in den Griff der jeweiligen Abfalltonne eingehängt und sind dadurch gut sichtbar. Gleichzeitig halten sie bei jedem Wetter zuverlässig und hinterlassen keine Kleberückstände. Auch das manuelle Beschriften entfällt: Die Mit-arbeitenden des EWF müssen lediglich das entsprechende Kästchen ankreuzen. Das erleichtert die Handhabung, spart Zeit und sorgt für eine klare und verständliche Rückmeldung an die Bürgerinnen und Bürger.

Ein weiterer Vorteil besteht in der umweltfreundlichen Gestaltung der Schilder. Sie bestehen aus stabilem Recyclingpapier und können nach der Nutzung einfach über die Papiertonne entsorgt werden. Auf der Rückseite der Türschilder finden sich zudem Hinweise, welche Schritte Bür-gerinnen und Bürger im Anschluss unternehmen können. So wird transparent erklärt, weshalb die Tonne möglicherweise nicht geleert werden konnte und wie eine korrekte Entsorgung künftig erfolgen kann. Mit der Einführung der neuen Türschilder möchte der Eigen- und Wirtschaftsbetrieb Frankenthal die Kommunikation rund um die Abfallentsorgung weiter verbessern und gleichzeitig einen Beitrag zu einer sauberen und umweltbewussten Stadt leisten.

Weitere Informationen sind unter www.frankenthal.de/ewf zu finden.

