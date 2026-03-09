Frankenthal – Erkenbert-Museum Frankenthal „Einfach.Museum“ – Führung in leichter Sprache im Erkenbert-Museum

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Das Erkenbert-Museum Frankenthal und das Frankenthaler Lerncafé laden herzlich zu der Veranstaltung „Einfach.Museum“ am Dienstag, 17. März um 17 Uhr ins Museum am Rathaus-platz ein. „Einfach.Museum“ ist eine Führung in leichter Sprache. Sie eignet sich auch für Menschen, die erst dabei sind, mit der deutschen Sprache vertraut zu werden. Aktuell zeigt das Museum eine Ausstellung zum Thema Glockenguss in Frankenthal. Frankenthal hatte einige Glockengießereien, unter anderem wurde die große Kaiser-glocke für den Kölner Dom in Frankenthal hergestellt. So gibt es in der Ausstellung nicht nur Einiges über Glocken zu sehen und zu hören. Viele Bezüge zur Frankenthaler Stadtgeschichte werden deutlich. In der Ausstellung kann man sich damit beschäftigen, welche Bedeutung Glocken für unser eigenes Leben haben. Außerdem gibt es Span-nendes über Frankenthal zu erfahren. Die Führung wird Museumsleiterin Dr. Maria Lucia Weigel übernehmen. Vom Lerncafé werden Irina Maltseva und Horst Roos mit dabei sein. Der Eintritt ist frei. Das Erkenbert-Museum möchte die Verbundenheit mit Frankenthal als Heimatstadt stärken. Viele bedeutende Ausstellungsstücke aus der Stadtgeschichte – darunter auch das bekannte Frankenthaler Porzellan – werden erst nach der Grundsanierung des Museums wieder dauer-haft zu sehen sein. Bis dahin nutzt das Museum das Erdgeschoss für kleinere Sonderausstel-lungen wie die aktuelle Glocken-Ausstellung.

Über das Lerncafé

Das Lerncafé im Mehrgenerationenhaus in der Mahlastraße 35 richtet sich an Erwachsene, die ihre Lese- und Schreibkenntnisse verbessern möchten. Die Sprechstunden finden in der Regel montags von 16.30 bis 19 Uhr im Mehrgenerationenhaus statt. Eine Anmeldung ist nicht erfor-derlich, das Angebot ist kostenfrei. Weitere Informationen und Termine sind unter https://lerncafe-ft.de zu finden. Kontakt ist per E-Mail an kontakt@lerncafe-ft.de oder über die WhatsApp-Gruppe „Lerncafé Frankenthal“ möglich. Das Frankenthaler Lerncafé ist eines von 15 Lerncafés in Rheinland-Pfalz und Teil des Grund-bildungsnetz Rheinland-Pfalz.

Mehr zur Ausstellung

Die Ausstellung „Glockenguss in Frankenthal“ ist bis zum 12. April 2026 im Foyer des Erken-bert-Museums zu sehen. Im Fokus stehen alle Betriebe, die in Frankenthal Glocken gegossen haben. Eingebettet wird dieser Aspekt in einen Teil zur Kulturgeschichte von Glocken im All-gemeinen und die Beleuchtung der Techniken der Herstellung und des Klangs. Jeder The-menbereich wird durch Objekte wie für die Herstellung erforderliche Werkzeuge, fertige Pro-dukte, Dokumente, Graphiken oder persönliche Gegenstände der Frankenthaler Glockengie-ßer veranschaulicht. Kunstprojekte von Schülern des Albert-Einstein-Gymnasiums und Karoli-nen-Gymnasiums bereichern die Ausstellung um eine aktuelle Auseinandersetzung mit dem Thema Glockenklang.

Das Museum selbst ist nur für diese Sonderausstellung und das Rahmenprogramm geöffnet und ansonsten weiterhin wegen der anstehenden Sanierungsarbeiten geschlossen. Informationen und Programm: www.frankenthal.de/glockenguss

AUF EINEN BLICK

Führung in leichetr Sprache

Dienstag, 17. März 2026

17 Uhr

Eintritt frei, Voranmeldung nicht erforderlich

Veranstaltungsort:

Erkenbert-Museum

Rathausplatz

67227 Frankenthal

Kontakt

Irina Haas, Museumsverwaltung

Erkenbert-Museum Frankenthal (Pfalz)

Tel. 06233 89-495

museum@frankenthal.de

Quelle

Stadtverwaltung Frankenthal

Zuletzt aktualisiert am 9. März 2026, 11:59