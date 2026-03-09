Eberbach – Feuerlöschpulver auf Parkplätze versprüht – Zeugenaufruf

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Samstag im Zeitraum zwischen 00:30 Uhr und 07:00 Uhr beschädigte eine bislang unbekannte Täterschaft einen Teil einer Tiefgarage unter dem Leopoldplatz sowie Parkplätze in der Nägelseegasse. Bisherigen Ermittlungen zufolge nahm eine unbekannte Person einen in der Tiefgarage montierten Feuerlöscher aus der Vorrichtung und versprühte einen Teil des Inhalts auf einigen Parkplätzen in dem ersten Untergeschoss der Tiefgarage sowie im Bereich der Parkplätze in der Nägelseegasse. Außerdem wurde in der Tiefgarage von einem Aufbewahrungskasten eines Feuerlöschers eine Plastikscheibe zerstört.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist Gegenstand der Ermittlungen, die vom Polizeirevier Eberbach geführt werden. Den benutzten Feuerlöscher ließ die oder der Unbekannte im Bereich der Nägelseegasse zurück, bevor die Örtlichkeit in unbekannte Richtung verlassen wurde. Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall mitteilen können, werden gebeten, sich beim zuständigen Polizeirevier Eberbach unter der Telefonnummer 06271 9210-0 zu melden.

Quelle

Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 9. März 2026, 13:02