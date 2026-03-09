  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Schick Beck
09.03.2026, 3:00 Uhr

Deidesheim – „Zwei Elektriker unter Strom – Unser Weg in die Politik“

Schick BeckDeidesheim / Metropolregion Rhein-Neckar – So nennen Kurt Beck und Claus Schick ihren Gesprächsabend am 18. März um 18 Uhr im Hotel Ritter von Böhl in Deidesheim. Der ehemalige Ministerpräsident Beck, der eine Ausbildung zum Elektromechaniker beim Heer gemacht hat, trifft auf Claus Schick, Landtagsabgeordneter und ausgebildeter Energieanlagen-Elektroniker. Thema ihres Gesprächs und des Austausches mit dem Publikum ist der Weg von der Praxis in die Politik. „Dabei wollen wir auch überlegen, wie man mehr Alltagserfahrung und Praxisbezug in die Politik bringen können“, sagt Claus Schick zu dem Termin in Deidesheim. „Politik muss die Mensch in ihrem Alltagsleben verstehen und sich ihnen verständlich machen“, so Schick. Darüber wollen Beck und Schick miteinander und mit dem Publikum sprechen.

Das Hotel & Cafe Ritter von Böhl befindet sich in der Weinstraße 35-39 in Deidesheim.

Zuletzt aktualisiert am 9. März 2026, 03:01

