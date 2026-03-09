Baden-Württemberg – Aktuelles Endergebnis Landtagswahl 2026 (noch nicht amtlich) (Grafik)

Baden-Württemberg / Stuttgart / Mannheim / Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Wahlergebnisse: Die finale Hochrechnung der ARD zur Landtagswahl vor Verkündung des offiziellen Endergebnisses plus SWR. Grüne 30,3 %, CDU 29,7 %, AFD 18,7 %, Andere (inkl. FDP, Linke, BSW) 15,8 %, SPD 5,5 %. Wahlbeteiligung 69,6 %.
ARD:
Quelle Screenshots: https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/landtagswahl-baden-wuerttemberg-114.html, https://www.swr.de/swraktuell/wahlen/landtagswahl/live-ticker-bw-2026-ergebnisse-analysen-wahlkreis-kandidaten-koalition-100.html
Zuletzt aktualisiert am 9. März 2026, 02:02