Weinheim – Feuerwehr Weinheim bei Brandmeldealarm und Rettungsdiensteinsatz gefordert

Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Zwei Eins‰tze haben die Feuerwehr Weinheim
besch‰ftigt. In einem Reha und Betreuungszentrum in der Rˆntgenstrafle lˆste eine Bewohnerin einen Handdruckmelder aus. Im Weinheimer
Ortsteil Sulzbach unterst ̧tzten die Einsatzkr‰fte in der Nacht den Rettungsdienst bei einer aufwendigen Personenrettung aus dem
Obergeschoss.
Die Feuerwehr Weinheim ist zu zwei unterschiedlichen Eins‰tzen
ausger ̧ckt. Am Donnerstagmorgen gegen 8:45 Uhr wurden die
Feuerwehrabteilungen Stadt und Sulzbach zu einem Brandmeldealarm in
das GRN Reha und Betreuungszentrum in der Rˆntgenstrafle alarmiert.
Vor Ort stellte sich nach der Erkundung heraus, dass ein
Handdruckmelder durch eine Bewohnerin ausgelˆst worden war. Rauch
oder Feuer lagen nicht vor. Die anfahrenden Kr‰fte konnten den Einsatz
daraufhin abbrechen. Die Brandmeldeanlage wurde zur ̧ckgestellt und
das Objekt an den Betreiber ̧bergeben.
In der Nacht auf Donnerstag wurde die Feuerwehr Weinheim dann zur
Unterst ̧tzung des Rettungsdienstes in den Weinheimer Ortsteil Sulzbach
alarmiert. In der Gartenstrafle musste eine Person aus dem ersten
Obergeschoss gerettet werden. Daf ̧r wurden unter anderem die
Drehleiter der Abteilung Stadt und die Abteilung Sulzbach mit einer
Schleifkorbtrage angefordert. Die Personenrettung wurde ̧ber die
Drehleiter durchgef ̧hrt und die Person anschlieflend aus der Wohnung
geholt und an den Rettungsdienst ̧bergeben. Der Einsatz zog sich ̧ber
mehr als eine Stunde hin.
Durch die zugeparkte Gartenstrafle hatte die Feuerwehr grofle Probleme
mit der Drehleiter durchzukommen, was zur Verzˆgerung beim
Eintreffen f ̧hrte.
Beide Eins‰tze zeigen die Bandbreite der Aufgaben der Weinheimer
Feuerwehr. Vom ausgelˆsten Brandmelder mit Erkundung ohne
Schadensereignis bis zur technischen Unterst ̧tzung bei einer schonenden
Rettung aus einem Wohngeb‰ude.
Text: Ralf Mittelbach / Fotos: Feuerwehr Weinheim
Zuletzt aktualisiert am 8. März 2026, 21:11