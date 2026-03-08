Speyer – Verkehrsunfall unter dem Einfluss von Alkohol Trunkenheitsfahrt



Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Samstag, den 07.03.2026 kam es gegen 17:00 Uhr Am Rübsamenwühl zu einem Verkehrsunfall. Hierbei befuhren ein 49-jähriger sowie ein 39-jähriger Pkw-Fahrer jeweils den Parkplatz des Edeka.

Beim 49-jährigen Pkw-Fahrer konnten während der Verkehrsunfallaufnahme alkoholbedingte Auffälligkeiten durch die Polizei festgestellt werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,93 Promille. Anschließend wurde der Mann zur Dienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt wurde. Gegen 21:00 Uhr wurde die Polizei Speyer über einen schlangenlinienfahrenden Fahrradfahrer im Otterstadter Weg informiert. Besagter Fahrradfahrer sei beinahe von seinem Fahrrad gestürzt.

Wenige Minuten später wurde die Polizei erneut über den gleichen Fahrradfahrer informiert. Nun soll er neben seinem Fahrrad liegen. Der 33-jährige Fahrradfahrer konnte durch eine Streife kontrolliert und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der freiwillig durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,41 Promille. Auch der 33-jährige Fahrradfahrer wurde anschließend auf die Dienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

In beiden Fällen wird die Führerscheinstelle die Geeignetheit der Fahrer zum Führen eines Fahrzeugs überprüfen. Die Polizei weist darauf hin, dass das Führen von Fahrzeugen unter Alkohol- oder Drogeneinfluss eine erhebliche Gefahr für alle Verkehrsteilnehmer darstellt und man nicht nur die Verantwortung für die eigene Person, sondern auch für jeden anderen Verkehrsteilnehmer trägt. Bereits geringe Mengen können die Reaktionsfähigkeit und das Urteilsvermögen deutlich beeinträchtigen.

Quelle: Polizeidirektion Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 8. März 2026, 20:35