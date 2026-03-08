Mutterstadt / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Samstag, 7. März 2026, gegen 12:00 Uhr, kam es am Kreisverkehr zwischen Mutterstadt und Limburgerhof zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen. Die Polizei bittet nun um Hinweise zu einem bislang unbekannten Fahrradfahrer.

Nach Angaben der Polizei Schifferstadt befanden sich drei Pkw im Kreisverkehr, als das vorausfahrende Fahrzeug diesen in Richtung Schifferstadt verlassen wollte. Zeitgleich querte ein von Mutterstadt kommender Fahrradfahrer die Fahrbahn über den Radweg, obwohl für ihn eine Wartepflicht bestand.

Um eine Kollision mit dem Radfahrer zu verhindern, bremste die Fahrerin des ersten Pkw ihr Fahrzeug bis zum Stillstand ab. Die beiden nachfolgenden Fahrzeuge konnten ebenfalls durch eine Vollbremsung rechtzeitig anhalten.

Ein weiterer Pkw, der gerade in den Kreisverkehr eingefahren war, erkannte die Situation jedoch zu spät und fuhr auf das vor ihm stehende Fahrzeug auf. Durch den Aufprall wurde dieses wiederum auf den davorstehenden Pkw geschoben. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 25.000 Euro.

Der Fahrradfahrer entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne seine Personalien zu hinterlassen.

Beschreibung des gesuchten Radfahrers:

männlich,

schwarze, sportliche lange Kleidung

Fahrradhelm und Sonnenbrille

unterwegs mit einem schwarzen Fahrrad

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem Fahrradfahrer machen können oder den Unfall beobachtet haben, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 495-0 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Quelle: Polizeidirektion Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 8. März 2026, 11:25