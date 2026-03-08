Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Rätsel um Personen auf dem Fernmeldeturm – plötzlich spurlos verschwunden

Der Polizeieinsatz am Mannheimer Fernmeldeturm sorgt weiterhin für Rätsel. Wie bereits berichtet, waren am Sonntag mehrere Personen widerrechtlich auf den oberen Plattformen des derzeit wegen Sanierungsarbeiten geschlossenen Turms gesichtet worden.

Ein Zeuge hatte gegen 12:35 Uhr den Polizeinotruf verständigt und gemeldet, dass sich Personen auf der obersten Plattform des Turms aufhalten sollen. Die Meldung konnte durch das Führungs- und Lagezentrum der Polizei schnell bestätigt werden. Einsatzkräfte beobachteten zunächst zwei Personen auf der obersten Plattform des Turms. Auch die ersten vor Ort eintreffenden Polizeistreifen konnten die Personen von unten erkennen.

Doch nur kurze Zeit später waren die Personen plötzlich verschwunden.

Die Polizei leitete daraufhin umfangreiche Maßnahmen ein. Mehrere Streifenwagen wurden zum Einsatzort geschickt, zusätzlich kam ein Polizeihubschrauber zum Einsatz, um auszuschließen, dass sich die Personen noch auf den Plattformen befinden oder möglicherweise in eine hilflose Lage geraten sind.

Auch der Turm selbst wurde – soweit möglich – durchsucht. Allerdings konnte im gesamten Fernmeldeturm niemand mehr angetroffen werden.

Besonders rätselhaft ist für die Ermittler, wie die Personen den Turm offenbar wieder verlassen konnten. Nach Angaben der Polizei gibt es bislang keine Hinweise darauf, dass die Personen vom Turm gesprungen oder mit technischen Hilfsmitteln wie Seilen oder ähnlichem abgestiegen sind.

Nach aktuellem Stand gehen die Ermittler davon aus, dass die Personen möglicherweise über ein bislang unbekanntes „Schlupfloch“ oder einen Zugang im Turm verschwunden sein könnten. Wie genau sie auf den Turm gelangten und auf welchem Weg sie diesen wieder verlassen haben, ist derzeit noch völlig unklar.

Die Ermittlungen wegen Hausfriedensbruchs werden vom Polizeirevier Mannheim-Oststadt geführt.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 8. März 2026, 16:50