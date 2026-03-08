Mannheim – Mohr erneut zum Vorsitzenden gewählt und von der Stadt Mannheim geehrt



Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Bezirksgruppe Polizeipräsidium Mannheim der Gewerkschaft der Polizei hat am 6. März 2026 ihre Jahreshauptversammlung im Gewerkschaftshaus Mannheim durchgeführt.

Die anwesenden Mitglieder bestätigten den bisherigen Vorsitzenden Thomas Mohr einstimmig in seinem Amt. Die Wahl erfolgte mit 100 Prozent der abgegebenen Stimmen.

Ebenfalls einstimmig wählten die Teilnehmer der Versammlung den ehemaligen Landesjugendvorsitzenden der GdP Baden-Württemberg, Jonas Witzgall, zum stellvertretenden Bezirksgruppenvorsitzenden.

Für einen besonderen Moment während der Versammlung sorgte ein überraschender Besuch. Während der Sitzung betrat der Bürgermeister der Stadt Mannheim, Dr. Volker Proffen, gemeinsam mit zwei Vertretern der Stadtverwaltung den Sitzungssaal.

In einer Ansprache würdigte der Bürgermeister die 40-jährige Dienstzeit von Thomas Mohr bei der Polizei sowie sein langjähriges Engagement als Personalrat und Gewerkschafter. Im Namen der Stadt Mannheim dankte er Mohr für seinen Einsatz für Sicherheit, Rechtsstaatlichkeit und den Zusammenhalt innerhalb der Polizei. Als Zeichen der Anerkennung überreichte die Stadt ein Präsent.

Thomas Mohr zeigte sich von dieser Geste sichtlich bewegt.

„Das hundertprozentige Vertrauen der Mitglieder der GdP Mannheim bedeutet mir sehr viel. Dass darüber hinaus auch die Stadt Mannheim meine Arbeit in dieser Form würdigt, hat mich persönlich sehr bewegt und tief berührt“, erklärte Thomas Mohr nach der Versammlung.

Im Rahmen der Jahreshauptversammlung ehrte die Gewerkschaft der Polizei außerdem langjährige Mitglieder für ihre Treue zur Organisation. Besonders hervorgehoben wurde ein Mitglied für 70 Jahre Mitgliedschaft in der Gewerkschaft der Polizei.

Bei der Übergabe der Ehrenurkunde und der Ehrennadel durch den Landesvorsitzenden der GdP Baden-Württemberg, Gundram Lottmann, erhoben sich die Teilnehmer der Versammlung von ihren Plätzen und spendeten minutenlangen Applaus.

Die Jahreshauptversammlung nutzte die Bezirksgruppe Mannheim zudem, um auf die gewerkschaftliche Arbeit des vergangenen Jahres zurückzublicken und aktuelle sicherheitspolitische Themen zu erörtern.

Themen waren unter anderem die personelle Ausstattung der Polizei, die Belastung der Einsatzkräfte sowie der Schutz vor Gewalt gegen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte.

Fotounterschrift: Bürgermeister Dr. Volker Proffen (links) übergibt das Präsent der Stadt Mannheim an den wiedergewählten GdP-Vorsitzenden Thomas Mohr (rechts).

Foto: jjphotography / Ioakimidis

Zuletzt aktualisiert am 8. März 2026, 20:49