Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg bleiben die Grünen weiterhin sehr stark, während die CDU deutlich zulegen kann. Die SPD fällt auf ein neues Allzeittief, die FDP bricht ein, die AfD kann ihr Ergebnis nahezu verdoppeln und die Linke verbessert sich nur leicht. Zu diesem Ergebnis kommt eine Wahlanalyse der Forschungsgruppe Wahlen.

Grünen punkten mit Kandidat, CDU mit Sachkompetenz

Nach Einschätzung der Analysten war die Wahl klar landespolitisch geprägt. Die Grünen profitierten von strukturellen Vorteilen im Land, einer großen Stammwählerschaft sowie vom Ansehen ihres Spitzenkandidaten Cem Özdemir. Zudem spielte der Wunsch vieler Wählerinnen und Wähler nach politischer Stabilität eine wichtige Rolle – wovon neben den Grünen auch die CDU profitieren konnte.

Dass die CDU im Südwesten nach zuletzt historisch schwachen Ergebnissen wieder deutlich zulegen konnte, wird unter anderem mit der Rückkehr vieler älterer Wähler sowie einem Vertrauensplus bei zentralen Themen wie Wirtschaft, Bildung und Zukunftsperspektiven erklärt. SPD und FDP geraten laut Analyse durch die starke Polarisierung zwischen Grünen und CDU zusätzlich unter Druck und zeigen zugleich eigene strukturelle Schwächen.

Die AfD wird laut Studie zwar gewählt, jedoch politisch von vielen Bürgern nicht als echte Alternative wahrgenommen.

Wirtschaft wichtigstes Thema

Als größtes Problem nennen die Befragten die wirtschaftliche Entwicklung. 35 Prozent setzen hier auf die Wirtschaftspolitik der CDU (plus sechs Prozentpunkte im Vergleich zu 2021), während 18 Prozent die Grünen als kompetent ansehen (minus vier Punkte).

Obwohl 69 Prozent der Befragten Baden-Württemberg wirtschaftlich weiterhin besser aufgestellt sehen als andere westdeutsche Bundesländer, fallen die Bewertungen deutlich kritischer aus als noch vor fünf Jahren:

16 Prozent bewerten die aktuelle Wirtschaftslage als gut (minus 27 Punkte),

45 Prozent sehen das Land gut auf die Zukunft vorbereitet (minus 19 Punkte).

Finanziell geht es den meisten Befragten nach eigener Einschätzung privat weiterhin gut. Allerdings zeigen sich insbesondere unter AfD-Anhängern überdurchschnittlich große Ängste vor wirtschaftlichem Abstieg.

Bildung und Klimaschutz als weitere zentrale Themen

Beim zweitwichtigsten Politikfeld Bildung und Schule liegt laut Analyse ebenfalls die CDU vorne. Das Thema Klimaschutz bleibt dagegen klar eine Domäne der Grünen.

Auffällig ist laut Forschungsgruppe Wahlen zudem ein Unterschied zwischen Landes- und Bundesebene bei den Grünen. Die Grünen in Baden-Württemberg werden auf der +5/-5-Skala mit 1,0 bewertet, während die Bundespartei bei 0,0 liegt. 55 Prozent der Befragten sind der Ansicht, dass die Grünen im Land eine andere Politik vertreten als auf Bundesebene.

Beim Ansehen der CDU gibt es dagegen kaum Unterschiede zwischen Land und Bund (0,8 bzw. 0,7). Gleichzeitig fällt die Bewertung der Bundesregierung mit minus 0,6 deutlich negativer aus. Bundeskanzler und CDU-Chef Friedrich Merz erhält minus 0,2.

Cem Özdemir mit Vorteil bei Ministerpräsidentenfrage

Bei der Bewertung der Spitzenkandidaten liegt Cem Özdemir (Grüne) klar vorne. Auf der +5/-5-Skala erreicht er den Wert 1,3. Manuel Hagel (CDU) kommt auf 0,8, während Markus Frohnmaier (AfD) mit minus 2,2 deutlich schlechter bewertet wird.

57 Prozent der Befragten trauen Özdemir das Amt des Ministerpräsidenten zu, bei Hagel sind es 50 Prozent. Im direkten Vergleich liegt Özdemir sowohl bei Sachverstand als auch bei Sympathie vorne.

Bei der Frage nach dem gewünschten Ministerpräsidenten sprechen sich 47 Prozent für Cem Özdemir aus, 33 Prozent für Manuel Hagel. Acht Prozent wünschen sich keinen der beiden, zwölf Prozent sind unentschieden.

AfD-Wähler häufig aus Protest motiviert

Nach Einschätzung von 32 Prozent der Befragten wird die AfD wegen ihrer politischen Forderungen gewählt. 62 Prozent sehen ihre Wahl dagegen eher als Denkzettel für die etablierte Politik.

Die AfD erhält laut Analyse nur in wenigen Politikfeldern nennenswerte Kompetenzwerte. Eine stärkere Zustimmung bekommt sie vor allem beim Thema Flüchtlinge und Asyl, das bei dieser Wahl jedoch keine zentrale Rolle spielte.

Altersstruktur der Wähler

Die Grünen bleiben laut Analyse besonders stark über verschiedene Altersgruppen hinweg.

Bei den unter 60-Jährigen erreichen sie 31 Prozent,

bei den über 60-Jährigen 33 Prozent.

In dieser älteren und besonders wahlstarken Gruppe wird allerdings die CDU mit 39 Prozent (plus zehn) stärkste Kraft. Auch bei den 45- bis 59-Jährigen verbessert sich die CDU deutlich auf 32 Prozent (plus neun).

Bei den unter 30-Jährigen liegen die Grünen mit 29 Prozent klar vorne, gefolgt von AfD (19 Prozent) und CDU (17 Prozent). Die Linke erreicht in dieser Altersgruppe 12 Prozent.

Zudem zeigen sich Unterschiede zwischen Männern und Frauen: 34 Prozent der Frauen wählen die Grünen, bei den Männern sind es 29 Prozent. Die AfD ist dagegen unter Männern mit 21 Prozent deutlich stärker als unter Frauen (15 Prozent).

Mehrheit für Fortsetzung von Grün-Schwarz

Bei der Frage nach möglichen Regierungskoalitionen erhält eine Fortsetzung der grün-schwarzen Koalition die meiste Zustimmung. Gleichzeitig hat der Wunsch nach einer stärkeren Rolle der CDU in der Regierung zugenommen.

Ein Bündnis aus CDU und AfD wird hingegen klar abgelehnt. Nur 18 Prozent der Befragten glauben, dass eine Regierungsbeteiligung der AfD zu einer besseren Politik führen würde.

Nach Einschätzung der Forschungsgruppe Wahlen war die Landtagswahl damit in einem wirtschaftlich angespannten Umfeld auch ein Votum für politische Stabilität – allerdings mit etwas stärkerem Gewicht für die CDU.

Methodische Hinweise

Die Ergebnisse basieren auf einer Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen unter 1.526 zufällig ausgewählten Wahlberechtigten in Baden-Württemberg in der Woche vor der Wahl (telefonisch und online) sowie auf einer Befragung von 20.784 Wählerinnen und Wählern am Wahltag.

Zuletzt aktualisiert am 8. März 2026, 20:00