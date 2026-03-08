  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Hochrechnung Forschungsgruppe Wahlen 19 23 h
08.03.2026, 19:53 Uhr

Mannheim – Landtagswahl Baden-Württemberg 2026: Analyse der Forschungsgruppe Wahlen

Hochrechnung Forschungsgruppe Wahlen 19 23 hMannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg bleiben die Grünen weiterhin sehr stark, während die CDU deutlich zulegen kann. Die SPD fällt auf ein neues Allzeittief, die FDP bricht ein, die AfD kann ihr Ergebnis nahezu verdoppeln und die Linke verbessert sich nur leicht. Zu diesem Ergebnis kommt eine Wahlanalyse der Forschungsgruppe Wahlen.

Grünen punkten mit Kandidat, CDU mit Sachkompetenz

Nach Einschätzung der Analysten war die Wahl klar landespolitisch geprägt. Die Grünen profitierten von strukturellen Vorteilen im Land, einer großen Stammwählerschaft sowie vom Ansehen ihres Spitzenkandidaten Cem Özdemir. Zudem spielte der Wunsch vieler Wählerinnen und Wähler nach politischer Stabilität eine wichtige Rolle – wovon neben den Grünen auch die CDU profitieren konnte.

Dass die CDU im Südwesten nach zuletzt historisch schwachen Ergebnissen wieder deutlich zulegen konnte, wird unter anderem mit der Rückkehr vieler älterer Wähler sowie einem Vertrauensplus bei zentralen Themen wie Wirtschaft, Bildung und Zukunftsperspektiven erklärt. SPD und FDP geraten laut Analyse durch die starke Polarisierung zwischen Grünen und CDU zusätzlich unter Druck und zeigen zugleich eigene strukturelle Schwächen.

Die AfD wird laut Studie zwar gewählt, jedoch politisch von vielen Bürgern nicht als echte Alternative wahrgenommen.

Wirtschaft wichtigstes Thema

Als größtes Problem nennen die Befragten die wirtschaftliche Entwicklung. 35 Prozent setzen hier auf die Wirtschaftspolitik der CDU (plus sechs Prozentpunkte im Vergleich zu 2021), während 18 Prozent die Grünen als kompetent ansehen (minus vier Punkte).

Obwohl 69 Prozent der Befragten Baden-Württemberg wirtschaftlich weiterhin besser aufgestellt sehen als andere westdeutsche Bundesländer, fallen die Bewertungen deutlich kritischer aus als noch vor fünf Jahren:

16 Prozent bewerten die aktuelle Wirtschaftslage als gut (minus 27 Punkte),

45 Prozent sehen das Land gut auf die Zukunft vorbereitet (minus 19 Punkte).

Finanziell geht es den meisten Befragten nach eigener Einschätzung privat weiterhin gut. Allerdings zeigen sich insbesondere unter AfD-Anhängern überdurchschnittlich große Ängste vor wirtschaftlichem Abstieg.

Bildung und Klimaschutz als weitere zentrale Themen

Beim zweitwichtigsten Politikfeld Bildung und Schule liegt laut Analyse ebenfalls die CDU vorne. Das Thema Klimaschutz bleibt dagegen klar eine Domäne der Grünen.

Auffällig ist laut Forschungsgruppe Wahlen zudem ein Unterschied zwischen Landes- und Bundesebene bei den Grünen. Die Grünen in Baden-Württemberg werden auf der +5/-5-Skala mit 1,0 bewertet, während die Bundespartei bei 0,0 liegt. 55 Prozent der Befragten sind der Ansicht, dass die Grünen im Land eine andere Politik vertreten als auf Bundesebene.

Beim Ansehen der CDU gibt es dagegen kaum Unterschiede zwischen Land und Bund (0,8 bzw. 0,7). Gleichzeitig fällt die Bewertung der Bundesregierung mit minus 0,6 deutlich negativer aus. Bundeskanzler und CDU-Chef Friedrich Merz erhält minus 0,2.

Cem Özdemir mit Vorteil bei Ministerpräsidentenfrage

Bei der Bewertung der Spitzenkandidaten liegt Cem Özdemir (Grüne) klar vorne. Auf der +5/-5-Skala erreicht er den Wert 1,3. Manuel Hagel (CDU) kommt auf 0,8, während Markus Frohnmaier (AfD) mit minus 2,2 deutlich schlechter bewertet wird.

57 Prozent der Befragten trauen Özdemir das Amt des Ministerpräsidenten zu, bei Hagel sind es 50 Prozent. Im direkten Vergleich liegt Özdemir sowohl bei Sachverstand als auch bei Sympathie vorne.

Bei der Frage nach dem gewünschten Ministerpräsidenten sprechen sich 47 Prozent für Cem Özdemir aus, 33 Prozent für Manuel Hagel. Acht Prozent wünschen sich keinen der beiden, zwölf Prozent sind unentschieden.

AfD-Wähler häufig aus Protest motiviert

Nach Einschätzung von 32 Prozent der Befragten wird die AfD wegen ihrer politischen Forderungen gewählt. 62 Prozent sehen ihre Wahl dagegen eher als Denkzettel für die etablierte Politik.

Die AfD erhält laut Analyse nur in wenigen Politikfeldern nennenswerte Kompetenzwerte. Eine stärkere Zustimmung bekommt sie vor allem beim Thema Flüchtlinge und Asyl, das bei dieser Wahl jedoch keine zentrale Rolle spielte.

Altersstruktur der Wähler

Die Grünen bleiben laut Analyse besonders stark über verschiedene Altersgruppen hinweg.

Bei den unter 60-Jährigen erreichen sie 31 Prozent,

bei den über 60-Jährigen 33 Prozent.

In dieser älteren und besonders wahlstarken Gruppe wird allerdings die CDU mit 39 Prozent (plus zehn) stärkste Kraft. Auch bei den 45- bis 59-Jährigen verbessert sich die CDU deutlich auf 32 Prozent (plus neun).

Bei den unter 30-Jährigen liegen die Grünen mit 29 Prozent klar vorne, gefolgt von AfD (19 Prozent) und CDU (17 Prozent). Die Linke erreicht in dieser Altersgruppe 12 Prozent.

Zudem zeigen sich Unterschiede zwischen Männern und Frauen: 34 Prozent der Frauen wählen die Grünen, bei den Männern sind es 29 Prozent. Die AfD ist dagegen unter Männern mit 21 Prozent deutlich stärker als unter Frauen (15 Prozent).

Mehrheit für Fortsetzung von Grün-Schwarz

Bei der Frage nach möglichen Regierungskoalitionen erhält eine Fortsetzung der grün-schwarzen Koalition die meiste Zustimmung. Gleichzeitig hat der Wunsch nach einer stärkeren Rolle der CDU in der Regierung zugenommen.

Ein Bündnis aus CDU und AfD wird hingegen klar abgelehnt. Nur 18 Prozent der Befragten glauben, dass eine Regierungsbeteiligung der AfD zu einer besseren Politik führen würde.

Nach Einschätzung der Forschungsgruppe Wahlen war die Landtagswahl damit in einem wirtschaftlich angespannten Umfeld auch ein Votum für politische Stabilität – allerdings mit etwas stärkerem Gewicht für die CDU.

Methodische Hinweise

Die Ergebnisse basieren auf einer Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen unter 1.526 zufällig ausgewählten Wahlberechtigten in Baden-Württemberg in der Woche vor der Wahl (telefonisch und online) sowie auf einer Befragung von 20.784 Wählerinnen und Wählern am Wahltag.

Zuletzt aktualisiert am 8. März 2026, 20:00

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden |
    >> Werbung schalten |
    >> Medienservices |
    >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Events.de

    INSERAT

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • ALLE NEWS NACH DATUM

    März 2026
    M D M D F S S
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

  • INSERAT

    www.fwrlp.de

    INSERAT

    Kathrin Hammer SPD

    INSERAT


    Christian Baldauf CDU

    INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

    MEDIENRANKING 2025 IN DER METROPOLREGION RHEIN-NECKAR – Neue Dynamik im digitalen Wettbewerb

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite
      >> aktuellste Schlagzeilen
      >> Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com