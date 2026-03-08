Mannheim-Innenstadt: Autofahrerin entzieht sich Verkehrskontrolle – Ermittlungen aufgrund eines verbotenen Kraftfahrzeugrennen eingeleitet



Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Samstagabend, gegen 23.15 Uhr, entzog sich eine 22-jährige Autofahrerin einer beabsichtigten Verkehrskontrolle und flüchtete mit ihrem BMW vor einer Polizeistreife.

Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeirevier-Innenstadt beabsichtigte die Fahrzeugführerin, aufgrund ihrer vorherigen auffälligen Fahrweise, in der Reichskanzler-Müller-Straße einer Kontrolle zu unterziehen. Als die Beamten das Fahrzeug auf Höhe der Einmündung Traitteurstraße stoppen wollten, beschleunigte die Fahrzeugführerin ihren Pkw stark und entzog sich der Kontrolle.

Die Polizeibeamten nahmen umgehend die Verfolgung auf. Während ihrer Flucht durch die Mannheimer-Oststadt befuhr die 22-Jährige unter anderem eine Einbahnstraße entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung und missachtete im weiteren Verlauf mehrere rot zeigende Ampeln.

In der Keplerstraße gelang es den Polizeibeamten die Fahrzeugführerin zum Anhalten zu bewegen. In der Folge wurde sie einer Personen- und Fahrzeugkontrolle unterzogen. Der Grund des Fluchtverhaltens ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Eine Gefährdung von unbeteiligten Dritten oder Schädigung von Personen/Sachen trat bei der Flucht nicht ein.

Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. Gegen die Fahrzeugführerin wurde ein Ermittlungsverfahren aufgrund der Durchführung eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens eingeleitet.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 8. März 2026, 20:29