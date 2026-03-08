Mannheim – Aktion für krebskranke Kinder im Gemeindesaal



Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Benefiz-Kindersachenmarkt am 14. März an St. Bonifatius, Neckarstadt

Im Gemeindesaal der katholischen St. Bonifatius-Kirche (Neckarstadt) heißt es am 14. März „Schnäppchen sichern und krebskranken Kindern helfen!“

Von 9.30 bis 12 Uhr findet in den Räumen der Mannheimer

Gemeinde an der Friedrich-Ebert-Straße / Ecke Nebeniusstraße ein Kindersachen-

Flohmarkt zugunsten des Ortverbands Mannheim der Deutschen-

Leukämieforschungs-Hilfe (DLFH) statt.

Ein- und verkaufen für den guten Zweck

Was der Flohmarkt bietet sind neben einer großen Auswahl nach Größen

vorsortierter Second-Hand-Kinderkleidung und Babyausstattung auch

Kindersitze, Spielwaren, CDs und Bücher für alle Altersgruppen. Die

Flohmarktschnäppchen schonen den eigenen Geldbeutel, die Umwelt und

obendrein unterstützt jeder Einkauf an Leukämie erkrankte Kinder und deren

Familien. Denn alle Verkäuferinnen und Verkäufer verzichten auf einen Teil ihres

Erlöses. Diese Summe fließt direkt an die Mannheimer Aktion für krebskranke

Kinder – also direkt an die DLFH. Gleiches gilt für die Einnahmen des Getränke-

und Kuchenbuffets, das durch frisch-gebackene Waffeln abgerundet wird.

Seit Bestehen des Marktes kamen so inzwischen über 200.000 Euro für den

guten Zweck zusammen. „Es ist ein echtes Herzensprojekt“, betonen die vier

ehrenamtlichen Organisatorinnen des Kindersachenmarkts und sprechen dabei

nicht nur für sich, sondern für die vielen engagierten Helferinnen und Helfer.

Hilfen für krebskranke Kinder und deren Familien

Der DLFH-Ortsverband Mannheim macht sich seit 1979 im Bereich der Förderung

der Tumorforschung stark, ermöglicht aber vor allem den kleinen Patienten

Unterstützung im Klinikalltag mit Mutperlen für jeden Behandlungsschritt und

unbeschwerten Momenten: beispielsweise durch Kunst- und Musiktherapien,

Besuche von Klinikclown „Julchen“ oder der Wunschfee sowie Ausflügen zum

Eishockey. Hinzu kommt die Unterstützung der Eltern und Geschwisterkinder.

Mehr zur DLFH unter www.krebskranke-kinder.de oder zum Kindersachen-

Flohmarkt auf Facebook: @kindermarktmannheim beziehungsweise auf

Instagram @kindersachen_markt. (schu)

BU: Aktion für krebskranke Kinder: Kuschliges und mehr für den guten Zweck gibt es beim

Kindersachen-Flohmarkt am 14. März in St. Bonifatius. Bild: KinderSachenMarkt

Quelle: Katholische Kirchengemeinde Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 8. März 2026, 21:06