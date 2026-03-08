Mannheim – Aktion für krebskranke Kinder im Gemeindesaal

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Benefiz-Kindersachenmarkt am 14. März an St. Bonifatius, Neckarstadt
Im Gemeindesaal der katholischen St. Bonifatius-Kirche (Neckarstadt) heißt es am 14. März „Schnäppchen sichern und krebskranken Kindern helfen!“
Von 9.30 bis 12 Uhr findet in den Räumen der Mannheimer
Gemeinde an der Friedrich-Ebert-Straße / Ecke Nebeniusstraße ein Kindersachen-
Flohmarkt zugunsten des Ortverbands Mannheim der Deutschen-
Leukämieforschungs-Hilfe (DLFH) statt.
Ein- und verkaufen für den guten Zweck
Was der Flohmarkt bietet sind neben einer großen Auswahl nach Größen
vorsortierter Second-Hand-Kinderkleidung und Babyausstattung auch
Kindersitze, Spielwaren, CDs und Bücher für alle Altersgruppen. Die
Flohmarktschnäppchen schonen den eigenen Geldbeutel, die Umwelt und
obendrein unterstützt jeder Einkauf an Leukämie erkrankte Kinder und deren
Familien. Denn alle Verkäuferinnen und Verkäufer verzichten auf einen Teil ihres
Erlöses. Diese Summe fließt direkt an die Mannheimer Aktion für krebskranke
Kinder – also direkt an die DLFH. Gleiches gilt für die Einnahmen des Getränke-
und Kuchenbuffets, das durch frisch-gebackene Waffeln abgerundet wird.
Seit Bestehen des Marktes kamen so inzwischen über 200.000 Euro für den
guten Zweck zusammen. „Es ist ein echtes Herzensprojekt“, betonen die vier
ehrenamtlichen Organisatorinnen des Kindersachenmarkts und sprechen dabei
nicht nur für sich, sondern für die vielen engagierten Helferinnen und Helfer.
Hilfen für krebskranke Kinder und deren Familien
Der DLFH-Ortsverband Mannheim macht sich seit 1979 im Bereich der Förderung
der Tumorforschung stark, ermöglicht aber vor allem den kleinen Patienten
Unterstützung im Klinikalltag mit Mutperlen für jeden Behandlungsschritt und
unbeschwerten Momenten: beispielsweise durch Kunst- und Musiktherapien,
Besuche von Klinikclown „Julchen“ oder der Wunschfee sowie Ausflügen zum
Eishockey. Hinzu kommt die Unterstützung der Eltern und Geschwisterkinder.
Mehr zur DLFH unter www.krebskranke-kinder.de oder zum Kindersachen-
Flohmarkt auf Facebook: @kindermarktmannheim beziehungsweise auf
Instagram @kindersachen_markt. (schu)
BU: Aktion für krebskranke Kinder: Kuschliges und mehr für den guten Zweck gibt es beim
Kindersachen-Flohmarkt am 14. März in St. Bonifatius. Bild: KinderSachenMarkt
Quelle: Katholische Kirchengemeinde Mannheim
Zuletzt aktualisiert am 8. März 2026, 21:06