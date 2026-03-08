  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Maudacher Bruch
08.03.2026, 12:00 Uhr

Ludwigshafen genießen – Ausflugstipps vom Maudacher Bruch bis zur Sonnenterrasse im Turmrestaurant

Turmrestaurant mit BrunnenLudwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Mit den ersten frühlingshaften Tagen zieht es viele Menschen wieder nach draußen. Ludwigshafen bietet dafür zahlreiche Möglichkeiten: Natur erleben, Tiere entdecken oder einfach einen entspannten Spaziergang mit kulinarischem Abschluss genießen. Besonders das Maudacher Bruch, der Wildpark Rheingönheim und der Ebertpark zählen zu den beliebtesten Ausflugszielen der Region.

Naturidylle im Maudacher Bruch
Maudacher Bruch
Das Maudacher Bruch ist eines der schönsten Naherholungsgebiete in Ludwigshafen und ein echtes Paradies für Naturfreunde. Das weitläufige Landschaftsschutzgebiet mit seinen Seen, Wiesen und Wäldern bietet zahlreiche Wege für Spaziergänger, Jogger und Radfahrer.

Gerade im Frühjahr erwacht hier die Natur besonders eindrucksvoll: Vögel kehren zurück, Pflanzen beginnen zu blühen und die ruhige Atmosphäre macht das Gebiet zu einem idealen Ort für eine kleine Auszeit vom Alltag.

Auch für Familien lohnt sich ein Besuch – viele Wege sind gut begehbar, und mit etwas Glück lassen sich Wasservögel oder andere Tiere beobachten.

Tierische Begegnungen im Wildpark Rheingönheim

Wildpark

Ein beliebtes Ziel für Familien ist der Wildpark Rheingönheim. In dem weitläufigen Tierpark können Besucher heimische Wildtiere aus nächster Nähe erleben.

Damwild, Wildschweine, Ziegen oder verschiedene Vogelarten lassen sich entlang der Rundwege beobachten. Für Kinder ist besonders der Streichelbereich mit Ziegen ein Highlight.

Der Eintritt in den Park ist frei, weshalb sich der Wildpark hervorragend für einen spontanen Nachmittagsausflug eignet. Die Kombination aus Natur, Tieren und Bewegung macht den Park zu einem idealen Ziel für Familien mit Kindern.

Ebertpark – grüne Oase mitten in der Stadt

Wer lieber zentral in der Stadt unterwegs ist, findet im Ebertpark eine wunderschöne Parkanlage mit viel Grün, Wasserflächen und großzügigen Spazierwegen.

Der historische Park lädt zu entspannten Spaziergängen ein und ist zu jeder Jahreszeit ein beliebter Treffpunkt für Spaziergänger, Familien und Jogger. Besonders rund um den Wasserturm bietet der Park viele idyllische Plätze zum Verweilen.

Eiscafe

Kulinarischer Tipp: Turmrestaurant im Ebertpark

Ein besonderer Anziehungspunkt ist das Turmrestaurant im Ebertpark, das sich hervorragend für eine gemütliche Pause nach dem Spaziergang eignet.

Gerade bei schönem Wetter ist die Sonnenterrasse ein echter Geheimtipp. Hier können Besucher den Blick in den Park genießen und gleichzeitig bei besten kulinarischen Genüssen entspannen. Neben einer abwechslungsreichen Küche werden auch ausgewählte Kuchen und Kaffeespezialitäten angeboten – ideal für einen genussvollen Nachmittag.

Ob nach einem Spaziergang durch den Park, einer Fahrradtour oder einfach als Treffpunkt mit Freunden: Das Turmrestaurant bietet eine besondere Atmosphäre mitten im Grünen.

Fazit

Ludwigshafen bietet auch Möglichkeiten für einen abwechslungsreichen Ausflug im Freien. Ob Naturerlebnis im Maudacher Bruch, tierische Begegnungen im Wildpark Rheingönheim oder ein entspannter Spaziergang durch den Ebertpark – für jeden Geschmack ist etwas dabei.

Und wer den Ausflug stilvoll ausklingen lassen möchte, findet im Turmrestaurant im Ebertpark den perfekten Ort, um bei Kaffee, Kuchen oder einem guten Essen die Seele baumeln zu lassen

Quelle: MRN-News / Foto: MRN-News Archiv

Zuletzt aktualisiert am 8. März 2026, 12:00

    MEDIENRANKING 2025 IN DER METROPOLREGION RHEIN-NECKAR – Neue Dynamik im digitalen Wettbewerb

