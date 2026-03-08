Ludwigshafen – Aggressiver Fahrgast beschädigt Taxi

Ludwigshafen – Oppau – Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Am Sonntag, den 08.03.2026, kurz vor 1 Uhr nachts, beschädigte ein alkoholisierter Fahrgast in der Kirchenstraße ein Taxi, indem er mit seiner Faust die Frontschutzscheibe einschlug. Der Beweggrund für die Tat ließ sich nicht abschließend klären. Ein Atemalkoholtest bei dem Beschuldigten ergab einen Wert von 1,99 Promille. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde der Beschuldigte von seiner Lebensgefährtin abgeholt.
