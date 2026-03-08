Ludwigshafen – Acht Autoaufbrüche in kurzer Zeit – Täter schlagen in mehreren Straßen zu

Ludwigshafen – Friesenheim (ots)

Im Zeitraum vom 06.03.2026 bis 07.03.2026 wurden bislang insgesamt acht aufgebrochenen Fahrzeugen gemeldet. Aus drei Fahrzeugen wurde jeweils eine geringe Menge Bargeld entwendet. In den weiteren Fällen blieb es beim Versuch. Die betroffenen Fahrzeuge waren im genannten Zeitraum in den folgenden Straßen abgestellt: Erzbergerstraße, Frankenthaler Straße (Nähe Heinrich-Pesch-Haus), Kopernikusstrasse und Benzstraße.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail: piludwigshafen2@polizei.rlp.de entgegen.

Zuletzt aktualisiert am 8. März 2026, 10:06