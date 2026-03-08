Limburgerhof – In Bar eingebrochen – Täter festgenommen



Limburgerhof/Metropolregion Rhein-Neckar – In der Nacht von Samstag, 07.03.2026, auf Sonntag, 08.03.2026, wurde der Polizeiinspektion Schifferstadt ein Einbruch in eine Bar am Burgunder Platz gemeldet.

Der Täter wurde sogar in der Bar gesehen. Die hinzukommenden Beamten und Beamtinnen umstellten das Haus und konnten eine eingeschlagene Scheibe feststellen. Gemeinsam mit einem Diensthund wurde das Objekt betreten.

Der Täter konnte gefunden und widerstandslos festgenommen werden. In seinen Jacken- und Hosentaschen befand sich eine größere Menge an Münzgeld. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft, wurde der Täter für weitere Maßnahme auf die Dienststelle verbracht. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Einbruchsdiebstahls.

Quelle: Polizeidirektion Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 8. März 2026, 21:01