Landau / Metropolregion Rhein-Neckar – Betrunkene Autofahrerin fährt Schlangenlinien und rammt Mülltonne – In der Nacht zum Sonntag (08.03.2026) gegen 01:00 Uhr wurde der Polizei in Landau ein Peugeot gemeldet, der von Insheim kommend auf der B38 in Richtung Landau in auffälligen Schlangenlinien unterwegs war.

Nach Angaben der Polizei missachtete die Fahrerin dabei die Vorfahrt einer 24-jährigen Autofahrerin, die einen Zusammenstoß nur durch starkes Abbremsen verhindern konnte. Anschließend setzte der Peugeot seine Fahrt weiterhin in ausgeprägten Schlangenlinien in Richtung Landau fort.

Kurz vor der Kreisverwaltung Landau gelang es Polizeibeamten, das Fahrzeug einzuholen und zu stoppen. Als die Fahrerin dem Anhaltesignal folgen wollte, kollidierte sie während des Anhaltevorgangs mit einer Mülltonne.

Die 59-jährige Fahrerin verhielt sich gegenüber den Einsatzkräften aggressiv und unkooperativ. Die Beamten mussten sie schließlich aus dem Fahrzeug ziehen und fesseln. Dabei stellten sie deutlichen Alkoholgeruch fest. Einen Atemalkoholtest verweigerte die Frau.

Im Rahmen des eingeleiteten Strafverfahrens wurde der Fahrerin eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein sichergestellt.

Die weiteren Ermittlungen ergaben zudem, dass Freunde der Frau bereits im Vorfeld versucht hatten, sie vom Autofahren abzuhalten. Sie ließ sich jedoch nicht von ihrem Vorhaben abbringen.

Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Quelle: Polizeiinspektion Landau

Zuletzt aktualisiert am 8. März 2026, 13:44