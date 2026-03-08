Eppelheim – 21. Tag der offenen Töpferei in über 500 Orten



Eppelheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Immer am 2. Wochenende im März öffnen bundesweit hunderte von Keramikwerkstätten ihre Türe und lassen die Besucher an der spannenden Arbeit und Kreativität der Töpferinnen und Töpfer teilhaben.

Weil keine Töpferei der anderen gleicht, nutzen viele Besucher das Wochenende zum Besuch etlicher Anbieter. Auf einer Tour durch die Rhein-Neckar-Region gehört die alteingesessene Töpferei „KIT – Kunst In Ton“ der Keramikmeisterin Nicole Wessels dazu: Neben ihren hochfunktionalen Geschirrserien und einzigartigen Skulpturen ist sie für ihre besonders großen handgedrehten Objekte bekannt.

In diesem Jahr legt Nicole Wessels einen besonderen Fokus auf großformatige Pflanzgefäße, die garantiert frostfest sind und dies seit über 25 Jahren im Garten der Töpferei beweisen. Gerade für wertvolle Gewächse und elegante Gärten sind die eckigen und runden Kübel geeignet, die über ein besonders System sicherstellen, dass die Pflanzen weder austrocknen noch ertrinken.

Die Begegnungen mit Fliesenbildern, Sitzhockern, Tischen und Etageren aus dem Naturmaterial Ton in den Räumen des Ateliers der Künstlerin versüßen Omas Vanill’kipferl und Kaffeespezialitäten (Hausmischung). Als Gastkünstlerin stellt die Malerin Claudia Hansen weibliche Portraits aus, in denen Traumbilder eingefangen sind. Atelier und Werkstatt sind am 14. und 15. März von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Quelle: KIT – Kunst In Ton

