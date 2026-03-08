Elmstein – Geschwindigkeitsmessung



Elmstein/Metropolregion Rhein-Neckar – Am 06.03.2026 führte die Polizeiinspektion Neustadt/W. in der Bahnhofstraße in Elmstein eine Geschwindigkeitskontrolle durch. In dem Bereich gilt eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h.

Im Verlauf der Kontrolle wurden insgesamt 52 Fahrzeuge gemessen. Vier Fahrzeugführer überschritten die erlaubte Höchstgeschwindigkeit. Gegen drei Fahrzeugführer wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Der schnellste gemessene Verkehrsteilnehmer wurde mit 51 km/h festgestellt.

Bei der Kontrolle ergaben sich zudem Hinweise darauf, dass ein 22-jähriger Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Gegen ihn wurde ein entsprechendes Verfahren eingeleitet und eine Blutprobe angeordnet.

Quelle: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Zuletzt aktualisiert am 8. März 2026, 20:43