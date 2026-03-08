Bad Dürkheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Samstagabend (07.03.2026) kam es gegen 21:30 Uhr auf der L517 zwischen dem Wurstmarktplatz und der Straße „In der Silz“ zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger schwer verletzt wurde.

Nach Angaben der Polizei überquerte ein 51-jähriger Fußgänger die Landstraße, offenbar ohne auf den Fahrzeugverkehr zu achten. Ein 67-jähriger Autofahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und erfasste den Mann mit seinem Fahrzeug.

Der Fußgänger erlitt schwere, jedoch nicht lebensbedrohliche Verletzungen. Nach der notärztlichen Erstversorgung vor Ort wurde er in ein Krankenhaus gebracht.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die L517 bis etwa 22:20 Uhr halbseitig gesperrt werden. Der Verkehr wurde in dieser Zeit entsprechend geregelt.

Mehrere Passanten leisteten dem verletzten Mann bis zum Eintreffen der Rettungskräfte vorbildlich Erste Hilfe.

Die Polizei bittet Zeugen des Unfallhergangs, sich bei der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Telefonnummer 06322 9630 zu melden.

Quelle: Polizeiinspektion Bad Dürkheim

Zuletzt aktualisiert am 8. März 2026, 00:05