Speyer – Messerattacke am Postplatz

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Freitagabend ist ein Streit zwischen zwei jungen Männern am Postplatz in Speyer eskaliert. Dabei wurde ein 18-Jähriger mit einem Messer verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Nach Angaben der Polizei gerieten ein 18-Jähriger aus Dudenhofen und ein 18-Jähriger aus Waldsee zunächst in ein Streitgespräch. Im Verlauf der Auseinandersetzung zog der Tatverdächtige ein Messer und stach in Richtung seines Kontrahenten. Der junge Mann wurde dabei im Bauchbereich verletzt.

Verletzter ins Krankenhaus eingeliefert

Der Verletzte musste zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Über die Schwere der Verletzungen machte die Polizei zunächst keine weiteren Angaben.

Täter flüchtet – Polizei fasst ihn kurz darauf

Nach der Tat flüchtete der 18-jährige Angreifer zunächst vom Tatort. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten Polizeibeamte ihn jedoch unweit des Postplatzes in Speyer aufspüren und kontrollieren.

Gegen den jungen Mann wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an.

Zuletzt aktualisiert am 7. März 2026, 08:03