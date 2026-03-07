Ludwigshafen – In Rheingönheim geflüchtet

Ludwigshafen-Rheingönheim / Metropolregion Rhein-Neckar – In der Ludwigshafener Hauptstraße im Stadtteil Rheingönheim kam es zwischen Donnerstag, 05.03.2026, 18:00 Uhr, und Freitag, 06.03.2026, 12:30 Uhr, zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht.

Nach Angaben der Polizei wurde in Höhe der Hausnummer 105 ein geparktes Fahrzeug beschädigt. Bei dem betroffenen Auto handelt es sich um einen blauen VW Scirocco. Aufgrund des Schadensbildes gehen die Ermittler davon aus, dass ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Vorbeifahren den Wagen streifte und anschließend den Unfallort verließ, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf das verursachende Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 in Verbindung zu setzen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0621 963-24150 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de entgegen.

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz

Zuletzt aktualisiert am 7. März 2026, 09:00