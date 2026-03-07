Ludwigshafen – Gefährliche Körperverletzung in Rheingönheim: 87-Jähriger nach Angriff ins Krankenhaus gebracht

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Freitag (06.03.2026) ist ein 87-jähriger Mann in der Straße „In der Mörschgewanne“ Opfer eines gewalttätigen Angriffs geworden. Der Senior musste anschließend medizinisch versorgt und in ein Krankenhaus gebracht werden.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam es gegen 14:10 Uhr zunächst zu einem kurzen Streitgespräch zwischen dem 87-Jährigen und einem 21-jährigen Mann. Im weiteren Verlauf soll der jüngere Mann den Senior von hinten angegriffen, getreten und geschlagen haben.

Durch die Attacke stürzte der 87-Jährige zu Boden und erlitt Verletzungen, die eine ärztliche Behandlung im Krankenhaus erforderlich machten.

Die Polizei leitete gegen den 21-jährigen Tatverdächtigen ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein. Der Mann wurde zudem in Gewahrsam genommen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621 963-24150 oder per Email piludwigshafen1@polizei.rlp.de entgegen.

