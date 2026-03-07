Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Donnerstag (06.03.2026) kam es gegen 16:00 Uhr in der Rottstraße in Ludwigshafen-Süd zu einer Fundunterschlagung eines Mobiltelefons.

Nach Angaben der Polizei saß der spätere Anzeigenerstatter zunächst auf einer Parkbank. Nachdem er die Bank verlassen hatte, bemerkte er kurze Zeit später, dass er sein Mobiltelefon dort liegen gelassen hatte. Als er zur Bank zurückkehrte, war das Gerät bereits verschwunden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde das Telefon von einer bislang unbekannten Person an sich genommen, ohne es beim Fundbüro oder bei der Polizei abzugeben. Die Polizei ermittelt deshalb wegen Fundunterschlagung.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass augenscheinlich herrenlose Wertgegenstände nicht einfach mitgenommen werden dürfen. Wer solche Gegenstände findet, sollte sie beim örtlichen Fundbüro oder bei der nächsten Polizeidienststelle abgeben.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 zu melden:

Telefon: 0621 963-24150 / E-Mail: piludwigshafen1@polizei.rlp.de

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz

Zuletzt aktualisiert am 7. März 2026, 09:15